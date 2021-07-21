Мининфраструктуры рассматривает возможность производства и импорт сверхсовременных авто: что известно

Мининфраструктуры рассматривает возможность производства и импорт сверхсовременных авто: что известно

Для этого была сделана соответствующий проект приказа.

Министерство инфраструктуры Украины работает над созданием возможностей для импорта водородных автомобилей в страну, а также их производства.

Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Так, для этого создан соответствующий проект приказа "Об утверждении изменений в Порядок утверждения конструкции транспортных средств, их частей и оборудования".

Как сообщает пресс-служба ведомства, на сегодняшний момент в Украине отсутствуют требования к водородному транспорту. Речь идет об электрических транспортных средствав на водородных топливных элементах, работающих на сжатом водороде. Документ улучшит нормативно-правовую базу отрасли.

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Кроме того, документ также предусматривает отсрочку до 2025 года некоторых конструктивных требований к транспортным средствам. Это касается правил ремней безопасности, устройств освещения и световой сигнализации, зеркал заднего вида.

"Отсрочка требований внедрена для поддержки национальных производителей, импортеров, дилеров, а также потребителей от подорожания производства и конечной стоимости автомобилей. Автомобили, работающие на водороде, не наносят вреда окружающей среде, ведь имеют нулевой уровень выбросов углерода. Увеличение количества таких транспортных средств снизит уровень негативного воздействия на окружающую среду", — отметили в Мининфраструктуры.

Ранее Мининфраструктуры предложило поэтапный запрет ввоза авто с ДВС.

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