Минивэн с запасом хода 400 км и новинки Stellantis: в Украине представили электрические и гибридные авто от мировых производителей

Также в Киеве показали несколько китайских кроссоверов.

В Киеве на выставке Plug-In Ukraine представили ряд электрических и гибридных автомобилей от мировых производителей.

Об этом сообщает сайт "Автоцентр".

Одной из самых интересных моделей стал минивэн Dong Feng M5EV, представленный ООО "ЭТК" из Днепра. Он имеет 5145 мм в длину, 1720 мм — в ширину и 1995 мм — в высоту. Семейный автомобиль предлагается в версиях на 5,7 и 9 мест.

В Киеве показали второй вариант, который имеет багажное отделение объемом 4,5 м куб. и грузоподъемность 1,2 т. Dong Feng M5EV оснащен электромотором на 90 кВт и литий-ионной батареей емкостью 70,2 кВт.

Автоцентр

Они позволяют ему проехать одном заряде 410 км по циклу NEDC и достичь максимальной скорости 120 км/ч. Минивэн стоит 28 500 долларов.

ООО "ЭТК" также представил еще несколько электромобилей. Это 15-местный микроавтобус Maxus E80 длиной 6005 мм. Он имеет грузовой отсек на 7 м куб. и грузоподъемность 1,2 т.

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Фургон оснащен 100-килловаттним электромотором и батареями на 75 кВт, которые обеспечивают ему до 370 км запаса хода и скорость до 80 км/ч. Есть также 11-местный микроавтобус Geelong M70L EV, который имеет отсек на 3 м куб., батареи на 42 кВт, мотор в 90 кВт и запас хода до 261 км.

Также на выставке были показаны новинки от альянса Stellantis. Первая — это гибридный кроссовер Peugeot 3008 Hybrid4. Он имеет 1,6-литровый двигатель на 200 л.с., два электромотора на 110 и 113 л.с. и батарею емкостью 13,2 кВт-час.

Автоцентр

Кроме того, автомобиль оснащен полным приводом и 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Все это вместе позволяет ему разгоняться до "сотни" за 5,9 секунд и достигать 235 км/ч. На электротяге он может проехать до 50 километров. Цена — 1 515 700 грн.

Еще одна новинка Stellantis — кроссовер DS 7 Crossback E-Tense 4х4. Он получил такую же гибридную установку, как предыдущий Peugeot 3008, активную мягкую подвеску DS Active Scan Suspension и уникальную систему ночного видения DS Night Vision. Стоит модель 1 811 200 грн.

Автоцентр

Также на выставке были представлены китайские производители. Компания VOLTauto показала четыре кроссовера различных брендов.

Первый — GAC Aion LX80D, в который установлен 408-сильный электромотор на 700 Нм крутящего момента и батарея емкостью 93 кВт. Она позволяет проехать на одном заряде 600 км. Топовая комплектация модели 2019 года стоит 45 тыс. долларов.

Автоцентр

Рядом стоит кроссовер BYD TANG 2019 с электродвигателем на 245 л.с. и 330 Нм. Кроме того, он имеет батарею 82,8 кВт и запас хода до 520 км. Цена — 45 тыс. долларов.

Автоцентр

Другие два кроссовера 2020 года представлены марками Сhangan и Weltmeister. Первый — СS55 E-Rock с мотором на 218 л.с. и 300 Нм, батареей 84,2 кВт-ч и дальностью хода 605 км.

Второй кроссовер — это Weltmeister EX5-Z NEX с 218-сильным мотором (315 Нм), батареей 69 кВт-ч и 520 км пробега. Стоимость этих двух машин — 29 тыс. долларов.

Автоцентр

Ранее сообщалось, что в Украине состоялась презентация трех грузовиков Daewoo.

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