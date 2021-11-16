Мощный двигатель, необычный дизайн и безумная экономичность: что известно о первом украинском коммерческом электрокаре

Им заинтересовались даже иностранцы.

Как известно, разработки украинского коммерческого электромобиля CoolOn начались несколько лет назад, но инженеры постоянно модифицировали свой автомобиль и вышли на впечатляющие показатели. Они настолько неплохие, что автомобилем заинтересовались и западные журналисты.

Давайте же поймем, что это за "зверь" такой – CoolOn. Главный инженер, а также основатель CoolOn Виталий Брызгалов рассказал, что их электромобиль будет почти полностью отечественным. Даже конвейер, который они арендуют для сборки машины, находится во Львове.

facebook.com/Vitaliy.Bryzhalov

Так, в основу разработки создатели заложили три главных компонента:

COOLDRIVE – новый электромотор, разработанный и выпускаемый в Украине. Технологию выбрали без магнитов, также вместо независимых обмоток использованы недорогие трехфазные блоки, что значительно удешевляет его производство.

COOLBATT – аккумуляторы выбрали на основе литий-железо-фосфатных ячеек LiFePO₄. Для обеспечения безопасности батарея имеет систему мониторинга состояния, которая защищает от перегрева и взрыва.

COOLBLOCK – эта система похожа на "умный дом", все блоки авто, несущие хоть какую-то информацию дополнительно соединены цифровой сетью. Искусственный интеллект постоянно проводит самодиагностику и направляет информацию на сервер компании.

Также для того, чтобы снизить цену и сделать машину еще более украинской, пришлось отказаться от импортных блоков и плат. Их заменили отечественным аналогом собственного производства. Хорошая оптимизация и простота деталей – ключевые факторы экономичности CoolOn. Учитывая все эти продуманные изменения, можно понять, как удалось достичь ценника в 16 тысяч долларов.

facebook.com/Vitaliy.Bryzhalov

Конечно, за эту сумму вы получите базовую комплектацию с передним приводом, двигатель 50 киловатт и батарейки хватит на 200 километров хода. А грузоподъемность будет полторы тонны. Но если немного доплатить все становится сразу веселее. Здесь доступен полный привод с двумя двигателями, которые в паре выдают 120 киловатт мощности. Также при такой мощности этот красавец сможет нести на себе 2,5 тонны и одновременно проехать 300 километров на одном заряде. Впечатляет, не правда ли?

Производство CoolOn начинается в 2022 году. Первая партия планируется на 2 тысячи электромобилей. Но если спрос не снизится и создателям удастся собрать 50 миллионов инвестиций, тогда развернется крупное производство на 50 тысяч машин в год.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку