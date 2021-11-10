Мотоцикл и несколько "легковиков": в Украине бесплатно раздают транспортные средства

Мотоцикл и несколько "легковиков": в Украине бесплатно раздают транспортные средства

Но их могут получить только определенные категории.

Министерство юстиции Украины вместе с Государственной исполнительной службой и ГП "СЕТАМ" бесплатно раздают подержанные транспортные средства.

Об этом говорится на официальном сайте СЕТАМ.

Так, найти новых хозяев могут сразу пять "легковиков" и один мотоцикл. Итак, в перечне присутствуют следующие модели транспорта:

Отмечается, что подать заявку на получение этого транспорта можно до 2 декабря 2021 года.

Впрочем, получить их могут далеко не все. В частности, претендовать на эти автомобили и мотоциклы могут следующие категории:

органы государственной власти;

заведения здравоохранения, образования, социального обеспечения, социальной защиты, в частности, учреждения, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, детские дома семейного типа, приемные семьи;

учреждения исполнения наказаний;

следственные изоляторы;

военные формирования;

на благотворительные цели;

для переработки, уничтожения (утилизации) такого имущества.

Ранее рассказывалось о том, что СЕТАМ бесплатно раздает пять автомобилей.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку