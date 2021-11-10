Мотоцикл и несколько "легковиков": в Украине бесплатно раздают транспортные средства

Но их могут получить только определенные категории.
Министерство юстиции Украины вместе с Государственной исполнительной службой и ГП "СЕТАМ" бесплатно раздают подержанные транспортные средства.
Об этом говорится на официальном сайте СЕТАМ.
Так, найти новых хозяев могут сразу пять "легковиков" и один мотоцикл. Итак, в перечне присутствуют следующие модели транспорта:
- Мотоцикл Honda;
- Mercedes-Benz E420 1997 года выпуска;
- BMW 525 1991 года выпуска;
- Audi 100 1993 года выпуска;
- Opel Vectra 1999 года выпуска;
- Volkswagen Golf 1998 года выпуска.
Отмечается, что подать заявку на получение этого транспорта можно до 2 декабря 2021 года.
Впрочем, получить их могут далеко не все. В частности, претендовать на эти автомобили и мотоциклы могут следующие категории:
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органы государственной власти;
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заведения здравоохранения, образования, социального обеспечения, социальной защиты, в частности, учреждения, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, детские дома семейного типа, приемные семьи;
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учреждения исполнения наказаний;
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следственные изоляторы;
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военные формирования;
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на благотворительные цели;
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для переработки, уничтожения (утилизации) такого имущества.
Ранее рассказывалось о том, что СЕТАМ бесплатно раздает пять автомобилей.