Может перевозить до шести человек и имеет высокую проходимость: для ВСУ передали 30 отечественных багги (фото, видео)

Отмечается, что всего ВСУ получили 30 подобных транспортных средств.

Как сообщает "Милитарный", недавно был передан 30-й легкий автомобиль для украинских военных, получивший название "Рыбачок".

Специальное мобильное транспортное средство высокой проходимости "VOLS" создано украинским предпринимателем Владимиром Садиком. Военные нуждались в быстрых и маневровых транспортных средствах, позволяющих вести разведку и оперативно наносить удары по противнику, а потому и было принято соответствующее решение начать производство этих багги.

Багги собирают с запчастей к автомобилям ВАЗ, поэтому он имеет низкую себестоимость, а также прост в обслуживании и ремонте. Заявлено, что главным преимуществом "VOLS" для ВСУ по сравнению с зарубежными аналогами является низкая стоимость — $5 000 — простота обслуживания и ремонта.

Фото: Украинский милитарный портал

Что касается характеристик баги "VOLS", то он имеет 600 кг полного веса, способен перевозить до шести человек, объем двигателя в 1,6 литров и мощность в 60 л.с. У него сбоку есть багажные отделения, куда можно класть как оружие или боеприпасы, так и раненого солдата.

Длина: 3 300 мм

Ширина: 1 850 мм.

Высота (по крыше): 1 400 мм

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