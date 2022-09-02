Может перевозить до шести человек и имеет высокую проходимость: для ВСУ передали 30 отечественных багги (фото, видео)

На нужды бойцам Вооруженных сил Украины, отчаянно продолжающим защищать землю от российских оккупантов, передали большую партию багги "VOLS".
Отмечается, что всего ВСУ получили 30 подобных транспортных средств.
Как сообщает "Милитарный", недавно был передан 30-й легкий автомобиль для украинских военных, получивший название "Рыбачок".
Специальное мобильное транспортное средство высокой проходимости "VOLS" создано украинским предпринимателем Владимиром Садиком. Военные нуждались в быстрых и маневровых транспортных средствах, позволяющих вести разведку и оперативно наносить удары по противнику, а потому и было принято соответствующее решение начать производство этих багги.
Багги собирают с запчастей к автомобилям ВАЗ, поэтому он имеет низкую себестоимость, а также прост в обслуживании и ремонте. Заявлено, что главным преимуществом "VOLS" для ВСУ по сравнению с зарубежными аналогами является низкая стоимость — $5 000 — простота обслуживания и ремонта.
Что касается характеристик баги "VOLS", то он имеет 600 кг полного веса, способен перевозить до шести человек, объем двигателя в 1,6 литров и мощность в 60 л.с. У него сбоку есть багажные отделения, куда можно класть как оружие или боеприпасы, так и раненого солдата.
- Длина: 3 300 мм
- Ширина: 1 850 мм.
- Высота (по крыше): 1 400 мм
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