Можно ли ставить в авто аккумулятор большей или меньшей емкости

Аккумулятор для авто

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Некоторые водители убеждены, что нельзя устанавливать аккумуляторы большей или меньшей емкости, чем является штатный.

Так ли это на самом деле, пишет портал Аmpercar.com.

Что будет с авто, если поставить более слабую батарею

В издании предупреждают, что если поставить батарею слабее, чем нужно, она будет быстро разряжаться. Как следствие, например, с наступлением первых холодов будут возникать трудности с запуском двигателя. Это особенно актуально для подержанных автомобилей с большим пробегом, уже имеющих проблемы с электричеством.

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Кроме того, источник питания меньшей емкости гораздо быстрее сядет в экстремальных условиях и может подвести в неподходящий момент.

Проблемой может стать сбой в работе генератора, отвечающий за зарядку аккумулятора во время работы двигателя. В таком случае возникает риск окисления клемм из-за избытка энергии, которую аккумулятор просто не способен поглотить. Это приводит к преждевременному выходу батареи из строя и необходимости ее замены.

Правда, современные аккумуляторы в большинстве своем защищены от закипания или даже взрыва из-за чрезмерной подачи электричества.

Аккумулятор для авто большей емкости

Перегрузка генератора, который не сможет полностью зарядить батарею.

Аккумулятор начнет быстро разряжаться, а на минусовой клемме появится окисление.

Пострадает электропроводка.

Частые «торможения» заряда и разряда с похожими последствиями: быстрое старение аккумулятора, окисление минусовой клеммы.

Как подобрать оптимальный аккумулятор

В издании советуют ориентироваться на параметры, указанные производителем. Например, для большинства бюджетных моделей это 60–65 Ач.

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Это актуально при условии, что в машине нет дополнительного мощного оборудования, подключенного к основной электросети.

Если же водитель хочет дополнительно установить сигнализацию, усилитель или сабвуфер, следует позаботиться об отдельном источнике питания для этой аппаратуры. Если все подключается к штатному аккумулятору, может потребоваться замена генератора, проводки, а уже после этого — установка более мощной батареи.

Однако в случае сомнений советуем обратиться к сертифицированным мастерам, чтобы они проконсультировали и подобрали аккумулятор, наиболее подходящий для вашего авто.

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