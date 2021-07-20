МВД планирует вернуть техосмотр автомобилей, но с определенным новшеством

МВД планирует вернуть техосмотр автомобилей, но с определенным новшеством

Для этого уже создан соответствующий проект постановления.

Министерство внутренних дел планирует возобновить проведение технического контроля автомобилей.

Об этом говорится в проекте изменений постановлений Кабмина, размещенном на сайте МВД.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, обязательный технический контроль транспортных средств, предназначенных для эксплуатации на улично-дорожной сети общего пользования, осуществляемых субъектами проведения ОТК.

Также читайте Возвращение обязательного техосмотра авто в Украине может стать проблемой для подержанных машин из Европы

В то же время на каждое транспортное средство, прошедшее ОТК и признаное технически исправным, субъект проведения ОТК составляет протокол проверки его технического состояния, который выдается водителю транспортного средства.

Главным нововведением в случае возвращения техосмотра является то, что сам процесс будет контролироваться благодаря видеофиксации. Введение видеофиксации процесса прохождения технического контроля предлагают для "повышения объективности и прозрачности прохождения ОТК".

Чем для украинских водителей может обернуться возвращение техосмотра

Добавим, что прохождение обязательного техосмотра отменили с 2011 года. Но после подписания соглашения об ассоциации с ЕС Украина обещала технический осмотр вернуть. Ежегодно непопулярную среди украинских водителей процедуру пытаются восстановить. Большинство украинских водителей техосмотр проходили за взятки.

Предполагается, что ТО должны будут проходить все легковые авто — через 4 года от даты изготовления, а затем каждые 2 года (для автомобилей такси — ежегодно).

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку