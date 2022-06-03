МВД возобновило сервисы проверки штрафов с камер автоматической фиксации за нарушение ПДД

Министерство внутренних дел от 1 июня возобновило сервисы самостоятельной проверки постановления о нарушении ПДД с камер автоматической фотовидеофиксации.

Так, с 16 мая снова заработали камеры контроля скорости, но получать постановления владельцы транспортных средств смогли только с 1 июня. До этого соответствующие сервисы МВД были отключены.

О возобновлении сервисов сообщает МВД на своей странице в Facebook.

Отметим, что в настоящее время камеры автофиксации регистрируют случаи превышения скорости, видео- и фотофиксацию проездов перекрестков улиц и автострад на красный свет, а также перемещение автомобилей по полосе, предназначенной для проезда общественного транспорта.

Нарушение всех этих ПДД влечет определенный штраф. Да, большинство водителей полностью соблюдают все правила, но они хотят быть уверены, что на их имя не прислали соответствующее "письмо счастья".

На данный момент штрафы в Украине за превышение скорости таковы:

превышение лимита больше, чем на 20 км/ч – 340 гривен ;

; превышение на 50 км/ч и более – 3,4 тысячи гривен ;

; превышение скорости, что привело к созданию аварийной ситуации – 850 гривен (с возможностью лишения прав).

Если вы согласны с нарушением, лучше заплатить оперативно — в случае платы в десятидневный срок с даты выписанного постановления предусмотрена скидка 50%.

Установленный срок оплаты штрафа – 30 дней от вступления решения в силу станет окончательным. Жалобу на постановление можно подать в течение 10 дней в высший орган или суд.

Ранее ТСН.Авто подробно объяснил, как проверить и уплатить штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные с камер фото- и видеофиксации.