На дорогах Киева появились новые зоны ожидания: для кого они предназначены и что означают

На дорогах Киева появились новые зоны ожидания: для кого они предназначены и что означают

Все ради уменьшения количества аварийных ситуаций.

В Киеве на дорогах начали появляться левоповоротные зоны ожидания.

Об этом сообщает официальный сайт КГГА.

Отмечается, что они будут рассчитаны для велосипедистов. Благодаря им улучшается комфорт велосипедистов во время поворотов налево, перестройки и маневров на перекрестке. Такие зоны призваны уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедов.

"Первую велосипедную зону ожидания устроили на регулируемом перекрестке улиц Олеся Гончара и Ярославов Вал. Промаркированная зона с отнесенной вперед стоп-линией позволяет выполнять велосипедистам безопасный левый поворот на перекрестке. Зону ожидания организовали в рамках продолжения велосипедной полосы на улице Олеся Гончара от улицы Ярославов Вал к Большой Житомирской. Таким образом велосипедными полосами объединены площадь Победы, Львовская площадь, Золотые Ворота и улицу Большую Житомирскую. Вскоре такие же зоны ожидания для велосипедов будут обустроены на улицах Цитадельной, Бажова и Микитенко", — сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

КГГА

Как правильно проезжать велосипедную зону ожидания

- велосипедистам:

На красный сигнал светофора для поворота налево перестроиться с велосипедной полосы в зону ожидания перед автомобилями, обозначенную красной разметкой, и занять положение можно левее. Трогаться на зеленый сигнал светофора. На зеленый сигнал светофора для поворота налево подождать на велосипедной полосе на красный сигнал и перестроиться на велосипедную зону ожидания можно левее. Трогаться на зеленый сигнал светофора. Необходимо обязательно подавать сигнал рукой о направлении маневра.

- автомобилистам:

На красный сигнал светофора остановиться перед первой стоп-линией у знака и разметки "Стоп". На зеленый сигнал светофора дать возможность велосипедистам выполнить левый поворот, двигаться за велосипедистами, сохраняя дистанцию.

КГГА

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