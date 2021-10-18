На госгранице Украины и Польши образовались огромные очереди из "евроблях": что известно

На госгранице Украины и Польши образовались огромные очереди из "евроблях": что известно

Срок легализации подобных авто завершается менее чем через месяц

На государственной границе Украины и Польши образовались очереди из автомобилей, стоящих на растаможку.

Об этом стало известно ТСН.ua из собственных источников.

Отмечается, что в настоящее время в пунктах пропуска находятся сотни авто. Причина — Государственная фискальная служба с существенной задержкой проводит налоговые платежи, осуществляемые владельцами авто из стран Евросоюза.

Работники таможенных пунктов не комментируют причины задержки. Они также в ожидании.

Так, накануне владельцы авто с ЕС не могли в течение четырех суток оплатить налоги из-за государственного праздника и выходные. Это привело к тому, что большинству из них пришлось ждать понедельника, 18 октября.

Как известно, с 15 мая в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которых транспортные средства" № 1402-IX. Закон еще 12 мая был подписан президентом Зеленским вместе с другим — "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины" № 1403-IX.

Согласно документам, подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Так, на льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготным растаможкой в течение 270 дней.

Добавим, что льготное растаможивание автомобилей на европейской регистрации завершается 11 ноября.

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