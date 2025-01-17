На какие вопросы патрульных водители могут не отвечать

На дорогах водители часто встречаются с разными вопросами от патрульных. Некоторые из них могут казаться странными, а иногда даже вызывать сомнения. Эксперты напомнили, что водителям важно знать свои права в таких ситуациях.

Об этом пишет "Автотема".

"Где работаете?"

На этот вопрос отвечать не обязательно. Полицейский не имеет права требовать информацию о вашем месте работы, если не оформляет протокол или если вы не являетесь свидетелем или участником правонарушения.

"Нарушаем?"

Также читайте Разговор по телефону без гарнитуры за рулем: какой штраф грозит водителям

Этот вопрос скорее риторический. Если водитель действительно нарушил правила, патрульный должен действовать по закону: выдвинуть обоснованную претензию, оформить протокол или выписать штраф. При отсутствии доказательств водитель имеет право игнорировать подобные вопросы.

"Откройте багажник"

Такое требование может быть законным, однако необходимо уточнить его причину. Если речь идет об осмотре, полицейский не имеет права касаться ваших вещей, а процедура не требует присутствия понятых или составления протокола. В случае обыска обязательно требуются двое понятых и оформление соответствующего документа. Водитель имеет право знать причину проверки и потребовать соблюдения процедуры.

"Выпивали? Дышите!"

Лучший вариант в такой ситуации – спокойно заявить, что вы трезвые и настаивать на официальной проверке. Если у патрульного есть подозрения, он обязан сначала составить протокол об отстранении от управления транспортом, а затем провести тест. Любые неофициальные требования или предложения вы вправе игнорировать.

К слову, правительство внесло изменения в правила дорожного движения, и теперь можно не вызывать полицию после ДТП, если его участниками были только два автомобиля и авария не имела тяжелых последствий.

Читайте также: