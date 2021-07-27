На Киевщине ограничили движение крупногабаритного транспорта

О снятии запрета сообщат вечером.

В Киевской области 27 июля с 12 часов дня ограничили движение большегрузного транспорта.

Об этом сообщили на странице патрульной полиции Киевской области на Facebook.

Так, из-за превышения дневной температуры воздуха более 28 градусов по Цельсию грузовикам, которые весят более 24 тонн и имеют нагрузку на ось более 7 тонн, запретили въезжать в область.

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Ограничили въезд на всех подъездах к Киевской области. О снятии запрета сообщат дополнительно, около восьми часов вечера. Также подобные ограничения действуют в Винницкой области — до 19 часов.

Напомним, такое же ограничение в Киеве вводили 13 июля.

Добавим, что условием для ограничения движения является температурный показатель воздуха выше 28 градусов по Цельсию. Если же в указанный период в дневное время столбик термометра будет ниже этой отметки, водители смогут осуществлять движение в прежнем режиме. Контроль за соблюдением нормы возложен на подразделения "Укртрансбезопасности" и областные подразделения Национальной полиции Украины.

Что именно нужно делать водителям в этой ситуации:

переждать жаркий период можно на площадках для временной стоянки транспортных средств в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса;

найти место отстоя вдоль государственных дорог можно по указателям или воспользоваться Google картой;

Также вы можете воспользоваться TIR-паркингом. Карта их расположения по ссылке.

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