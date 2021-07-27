На Киевщине ограничили движение крупногабаритного транспорта

О снятии запрета сообщат вечером.
В Киевской области 27 июля с 12 часов дня ограничили движение большегрузного транспорта.
Об этом сообщили на странице патрульной полиции Киевской области на Facebook.
Так, из-за превышения дневной температуры воздуха более 28 градусов по Цельсию грузовикам, которые весят более 24 тонн и имеют нагрузку на ось более 7 тонн, запретили въезжать в область.
Ограничили въезд на всех подъездах к Киевской области. О снятии запрета сообщат дополнительно, около восьми часов вечера. Также подобные ограничения действуют в Винницкой области — до 19 часов.
Напомним, такое же ограничение в Киеве вводили 13 июля.
Добавим, что условием для ограничения движения является температурный показатель воздуха выше 28 градусов по Цельсию. Если же в указанный период в дневное время столбик термометра будет ниже этой отметки, водители смогут осуществлять движение в прежнем режиме. Контроль за соблюдением нормы возложен на подразделения "Укртрансбезопасности" и областные подразделения Национальной полиции Украины.
Что именно нужно делать водителям в этой ситуации:
- переждать жаркий период можно на площадках для временной стоянки транспортных средств в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса;
- найти место отстоя вдоль государственных дорог можно по указателям или воспользоваться Google картой;
- Также вы можете воспользоваться TIR-паркингом. Карта их расположения по ссылке.