На Львовщине водителя наказали за игнорирование минуты молчания

Водитель не выполнил требование регулировщика во время минуты молчания и поплатился за это.

В городе Мостиска Львовской области полиция оштрафовала местного водителя, который проигнорировал минуту молчания и не выполнил требование регулировщика.

Об этом сообщила патрульная полиция Львовской области.

По информации правоохранителей, в Мостисках на автодороге М-11 Львов – Шегини патрульные остановили движение во время минуты молчания. Однако местный водитель автомобиля Renault Megan не выполнил требование регулировщика.

Так, 65-летний мужчина получил штраф за проезд на запретительный жест регулировщика.

Напомним, ранее юристы объяснили, что законом не предусмотрены штрафы за само игнорирование минуты молчания, однако оштрафовать водителя могут за игнорирование указаний регулировщика, проезд на запрещающий сигнал светофора и отказ остановиться по требованию полиции.