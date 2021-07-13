На продажу выставили редкий экземпляр трактора от ЛуАЗ: сколько за него хотят получить

Он был выпущен в минимальном количестве.

На продажу выставили трактор ТМК-30, который выпускался ЛуАЗ в конце 1990-х годов.

Об этом сообщает Фокус.

Отмечается, этот экземпляр появился на одном из сайтов подержанной техники. Интересно, что ТМК-30 был выпущен минимальным тиражом, а в серийное производство он так и не пошел.

Focus.ua

В основе ТМК-30 лежит шасси от ЛуАЗ-969М с хорошо всем знакомой полноприводной трансмиссией и колесными редукторами. Имелось в виду, что в серийное производство трактор будет запущен с дефорсированным 30-сильным двигателем МеМЗ-968, который устанавливался на ЗАЗ-968. На мощность трактора указывает и цифра "30" в индексе.

Выставленный на продажу трактор оснащен двигателем МеМЗ-968 от ЛуАЗ мощностью 40 лошадиных сил. Для максимальной компактности двигатель расположен поперечно в левой части машины в пределах базы, а место оператора немного сдвинуто правее продольной оси машины. Трактор оснащен гидравлической системой и двумя прицепными устройствами, которые позволяют подключать небольшой навесное оборудование.

Что касается стоимости, то за это трактор хотят получить 2 700 долларов.

Ранее рассказывалось о том, что в Нидерландах продают редкую "Волгу" с дизельным двигателем от Peugeot.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку