На рынке новых авто установлен рекорд: топ-30 машин, которые покупали украинцы в 2021 году

Импорт в этом сегменте увеличился почти на 20%.
В Украине существенно увеличился спрос на новые легковые автомобили.
Как сообщает Институт исследований авторынка, в 2021 году украинские дилеры новых авто продали 107,8 тысяч новых автомобилей.
Отмечается, что впервые с 2014 количество новых автомобилей, приобретенных украинцами за год, пересекло отметку в 100 тысяч. Большинство из них – 97,6 тысячи – привезли из-за границы. По сравнению с 2020 годом импорт новых авто вырос на 19,3%. Самая большая продажа в течение 2021 года была зафиксирована в апреле, июле и декабре. Самые плохие результаты оказались в январе.
При покупке нового авто в 2021 году украинцы чаще всего выбирали бренд Toyota – в 15% случаев. На втором месте оказался Renault (14,1%), а на третьем – Kia (8,2%).
Итак, вашему вниманию топ-30 новых легковых автомобилей, которые приобрели украинцы в 2021 году:
- KIA Sportage — 6 954
- Toyota RAV-4 — 5 992
- Renault Duster — 5 056
- Renault Sandero — 3 325
- Toyota Land Cruiser Prado — 2 624
- Nissan Qashqai — 2 261
- Mitsubishi Outlander — 2 246
- Toyota Camry — 2 152
- Nissan X-Trail — 2 069
- Chery Tiggo 4 — 1 768
- Mazda CX-5 — 1 752
- Volkswagen Touareg — 1 741
- Suzuki SX-4 — 1 692
- Peugeot 301 — 1 586
- Suzuki Vitara — 1 548
- Skoda Octavia — 1 354
- Ford Kuga — 1 334
- Mercedes-Benz GLE-Classe — 1 200
- Chery Tiggo 2 — 1 133
- Toyota Corolla — 1 067
- Volkswagen Tiguan — 972
- Toyota Highlander — 907
- Renault Dokker — 863
- Toyota Land Cruiser — 859
- BMW X5 — 834
- Hyundai i30 — 795
- Lexus RX — 791
- Peugeot 2008 — 782
- Peugeot 3008 — 739
- Audi Q8 — 736
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