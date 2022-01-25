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На рынке новых авто установлен рекорд: топ-30 машин, которые покупали украинцы в 2021 году

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На рынке новых авто установлен рекорд: топ-30 машин, которые покупали украинцы в 2021 году

kianewscenter.com

Импорт в этом сегменте увеличился почти на 20%.

В Украине существенно увеличился спрос на новые легковые автомобили.

Как сообщает Институт исследований авторынка, в 2021 году украинские дилеры новых авто продали 107,8 тысяч новых автомобилей.

Отмечается, что впервые с 2014 количество новых автомобилей, приобретенных украинцами за год, пересекло отметку в 100 тысяч. Большинство из них – 97,6 тысячи – привезли из-за границы. По сравнению с 2020 годом импорт новых авто вырос на 19,3%. Самая большая продажа в течение 2021 года была зафиксирована в апреле, июле и декабре. Самые плохие результаты оказались в январе.

При покупке нового авто в 2021 году украинцы чаще всего выбирали бренд Toyota – в 15% случаев. На втором месте оказался Renault (14,1%), а на третьем – Kia (8,2%).

Итак, вашему вниманию топ-30 новых легковых автомобилей, которые приобрели украинцы в 2021 году:

  • KIA Sportage — 6 954
  • Toyota RAV-4 — 5 992
  • Renault Duster — 5 056
  • Renault Sandero — 3 325
  • Toyota Land Cruiser Prado — 2 624
  • Nissan Qashqai — 2 261
  • Mitsubishi Outlander — 2 246
  • Toyota Camry — 2 152
  • Nissan X-Trail — 2 069
  • Chery Tiggo 4 — 1 768
  • Mazda CX-5 — 1 752
  • Volkswagen Touareg — 1 741
  • Suzuki SX-4 — 1 692
  • Peugeot 301 — 1 586
  • Suzuki Vitara — 1 548
  • Skoda Octavia — 1 354
  • Ford Kuga — 1 334
  • Mercedes-Benz GLE-Classe — 1 200
  • Chery Tiggo 2 — 1 133
  • Toyota Corolla — 1 067
  • Volkswagen Tiguan — 972
  • Toyota Highlander — 907
  • Renault Dokker — 863
  • Toyota Land Cruiser — 859
  • BMW X5 — 834
  • Hyundai i30 — 795
  • Lexus RX — 791
  • Peugeot 2008 — 782
  • Peugeot 3008 — 739
  • Audi Q8 — 736

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