На рынке новых авто установлен рекорд: топ-30 машин, которые покупали украинцы в 2021 году

На рынке новых авто установлен рекорд: топ-30 машин, которые покупали украинцы в 2021 году

Импорт в этом сегменте увеличился почти на 20%.

В Украине существенно увеличился спрос на новые легковые автомобили.

Как сообщает Институт исследований авторынка, в 2021 году украинские дилеры новых авто продали 107,8 тысяч новых автомобилей.

Отмечается, что впервые с 2014 количество новых автомобилей, приобретенных украинцами за год, пересекло отметку в 100 тысяч. Большинство из них – 97,6 тысячи – привезли из-за границы. По сравнению с 2020 годом импорт новых авто вырос на 19,3%. Самая большая продажа в течение 2021 года была зафиксирована в апреле, июле и декабре. Самые плохие результаты оказались в январе.

При покупке нового авто в 2021 году украинцы чаще всего выбирали бренд Toyota – в 15% случаев. На втором месте оказался Renault (14,1%), а на третьем – Kia (8,2%).

Итак, вашему вниманию топ-30 новых легковых автомобилей, которые приобрели украинцы в 2021 году :

KIA Sportage — 6 954

Toyota RAV-4 — 5 992

Renault Duster — 5 056

Renault Sandero — 3 325

Toyota Land Cruiser Prado — 2 624

Nissan Qashqai — 2 261

Mitsubishi Outlander — 2 246

Toyota Camry — 2 152

Nissan X-Trail — 2 069

Chery Tiggo 4 — 1 768

Mazda CX-5 — 1 752

Volkswagen Touareg — 1 741

Suzuki SX-4 — 1 692

Peugeot 301 — 1 586

Suzuki Vitara — 1 548

Skoda Octavia — 1 354

Ford Kuga — 1 334

Mercedes-Benz GLE-Classe — 1 200

Chery Tiggo 2 — 1 133

Toyota Corolla — 1 067

Volkswagen Tiguan — 972

Toyota Highlander — 907

Renault Dokker — 863

Toyota Land Cruiser — 859

BMW X5 — 834

Hyundai i30 — 795

Lexus RX — 791

Peugeot 2008 — 782

Peugeot 3008 — 739

Audi Q8 — 736

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