На украинский авторынок возвращается известный британский бренд: что это за модели и какова их стоимость

На украинский авторынок возвращается известный британский бренд: что это за модели и какова их стоимость

Их продажи начнутся осенью 2021 года.

В Украину возвращается британский автомобильный бренд Morris Garages (MG), который принадлежит китайской автомобилестроительному концерну SAIC.

Об этом сообщает AutoOboz.

Отметим, что продукция британского бренда MG уже однажды заходила на украинский рынок, но по целому ряду причин была вынуждена свернуть свою деятельность. Сейчас на украинских дорогах ездит около двух тысяч авто этой марки.

На сегодняшний день в Украину уже прибыли 4 из 5 моделей, которые будут предложены отечественным покупателям.

Модельную линейку открывает седан В-класса MG 5. Компактный переднеприводный седан, который оснащен 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 114 л.с. Новинка будет доступна в трех комплектациях — Standard, Luxury и Deluxe. Стоимость модели стартует от 13 500 долларов.

Для покупателей кроссоверов компания MG подготовила сразу три модели — компактный бензиновый MG ZS и его электрический собрат ZS EV, а также среднеразмерный MG HS. Позже к ним присоединится электрический кроссовер Marvel R.

В частности, MG ZS будет предлагается в Украине с бензиновым 1,5-литровым мотором мощностью 115 л.с. и 1,3-литровым турбированным двигателем мощностью 156 сил. Комплектаций также три: Standard, Comfort и Luxury. Стоимость стартует с отметки 16 500 долларов.

Электрический ZS EV имеет аналогичные размеры, что и его бензиновый собрат, но дизайн передней части существенно отличается. В движение электромобиль приводит 143-сильный (105 кВт) электромотор. На зарядку от обычной розетки 220 Вт потребуется 7,5 часов, а от стационарного зарядного устройства постоянного тока — около 40 минут. Заявленная дальность хода по циклу WLTP — 263 км. Стоимость электрокара — 34 000 долларов.

Среднеразмерный кроссовер MG HS по своему дизайну перекликается с электрическим ZS EV. Под капотом новинки располагается турбированный 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 169 л.с., а у топовой версии — 228 л.с. Стоимость средней комплектации Comfort — 22 500 долларов.

На все бензиновые автомобили MG в Украине предоставляет гарантию 5 лет или 150 тысяч км, а на электромобили — 7 лет или 150 тысяч км. Старт продаж этих моделей запланирован на сентябрь 2021 года.

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