На украинский рынок скоро выйдет новое поколение кроссовера DS 4: компания рассекретила его комплектации

Автомобиль имеет на выбор шесть версий, которые доступны с двумя двигателями.

В Украине скоро выйдет второе поколение кроссовера DS 4.

Об этом сообщили на сайте компании, где рассказали о комплектации новинки.

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Внешний вид автомобиля создан на базе концепта Aero Sport Lounge, который демонстрирует язык дизайна будущих моделей компании. От него кроссовер позаимствовал решетку радиатора, узкие фары и вертикальные и светодиодные ходовые огни.

Также у DS 4 совместные с концептом большие 20-дюймовые колесные диски, динамичный наклон задних стоек крыши и скос крышки багажника.

Автомобиль имеет 4,4 метра в длину, 1,83 метра — в ширину и 1,47 метра — в высоту. Объем багажного отсека составляет 430 литров, а открыть его можно с помощью двери багажника с электроприводом и сенсорного датчика под задним бампером.

DS Automobiles

Интерьер отделан качественными и эксклюзивными материалами. Внутри установлена вентиляционная система DS AIR и мультимедийная система DS IRIS SYSTEM, которая распознает голос и имеет сенсорный дисплей Smart Touch, беспроводное подключение смартфонов с поддержкой технологий Apple CarPlay и Android Auto.

Кроме того, в машине есть подогрев руля, проекционный дисплей Head Up Display, системы предупреждения и экстренного торможения в городе Active Safety Brake, предупреждения о препятствиях при движении задним ходом, удержания в полосе движения Active Lane Keeping Assist, функция контроля "слепых зон" зеркал заднего вида, адаптивный круиз-контроль с функцией полной остановки и начала движения "Stop & Go" и система контроля усталости водителя.

DS 4 на рынке Украины будет доступен в четырех основных версиях и с различными опциями. Авто можно выбрать с бензиновым двигателем 1.6 PureTech 215 и турбодизелем 1.5 BlueHDI 130. Оба агрегата работают в паре с 8-ступенчатой АКП.

Кроме того, кроссовер имеет две специальные версии. Выполнение Performance Line имеет большие колесные диски, пакет внешней отделки "Black Pack" и эксклюзивные вставки в салоне. Вариант Rivoli Cross оснащено оригинальным передним бампером с защитной вставкой, рейлингами на крыше, специальными колесными дисками, системой Advanced Traction Control для помощи на бездорожье и функцией контроля скорости при спуске со склонов.

Покупатели могут сочетать между собой разные версии и моторы, а также выбирать индивидуальные отделки салона, техническое оснащение, окраску кузова и колесные диски. Продажи стартуют уже совсем скоро.

Ранее сообщалось, что в Украине был представлен кроссовер DS 7 Crossback E-Tense.

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