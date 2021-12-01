На украинский рынок возвращается известный китайский автопроизводитель

Он будет представлен двумя моделями.

В Украине с 2022 года официально возвращается китайский автомобильный бренд — Geely.

Об этом сообщает "УкрАВТО".

Корпорация "УкрАВТО" 1 декабря 2021 года объявила о подписании Соглашения о Дистрибьюции и сервисной поддержке автомобилей Geely на территории Украины. Продажа начнется в 2022 году.

В сообщении "УкрАвто" указано, что она совместно с китайским партнером сформирует "качественную дилерскую сеть, исходя из преимуществ собственной крупнейшей дилерской сети".

Что касается будущего модельного ряда Geely в Украине, то прессслужба "УкрАвто" сообщила о старте продаж двух моделей Geely – Atlas Pro и Coolray.

Интересно, что в Беларуси на заводе Белджи производят автомобили Atlas, Atlas Pro, GS, Tugella и Coolplay. Однако в "УкрАвто" заверили, что в Украину автомобили будут поставляться из Китая.

Ранее рассказывалось о том, что Geely приступила к продаже электрического кроссовера за 9 200 долларов.