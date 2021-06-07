На украинский рынок возвращаются бюджетные автомобили Chevrolet

Стартуют продажи трех моделей.
В Украину возвращаются автомобили Chevrolet доступного сегмента.
Об этом сообщает пресс-служба производителя.
Отмечается, что в рамках совместного альянса и договоренностей с General Motors, компания UzAuto Motors объявляет о старте продаж автомобилей Chevrolet в Украине. Сначала на рынке будут представлены три модели.
Так, на украинский рынок выйдут: хэтчбек Chevrolet Spark, седаны Chevrolet Cobalt и Nexia.
На этом этапе, компания Ravon Motors Ukraine намерена развивать дилерскую сеть автомобилей Chevrolet, а также работать над внедрением программ кредитования, чтобы предложить продукцию бренда по самой конкурентоспособной цене.
Возвращение на рынок доступных моделей Chevrolet — реальная альтернатива старым иномаркам, которые заполонили украинские дороги.
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