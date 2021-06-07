На украинский рынок возвращаются бюджетные автомобили Chevrolet

Стартуют продажи трех моделей.

В Украину возвращаются автомобили Chevrolet доступного сегмента.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Отмечается, что в рамках совместного альянса и договоренностей с General Motors, компания UzAuto Motors объявляет о старте продаж автомобилей Chevrolet в Украине. Сначала на рынке будут представлены три модели.

Так, на украинский рынок выйдут: хэтчбек Chevrolet Spark, седаны Chevrolet Cobalt и Nexia.

На этом этапе, компания Ravon Motors Ukraine намерена развивать дилерскую сеть автомобилей Chevrolet, а также работать над внедрением программ кредитования, чтобы предложить продукцию бренда по самой конкурентоспособной цене.

Возвращение на рынок доступных моделей Chevrolet — реальная альтернатива старым иномаркам, которые заполонили украинские дороги.

Ранее рассказывалось о том, что в Украине могут начать производство электрокаров.

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