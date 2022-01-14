На украинский рынок выходит флагманский премиальный седан

Продажи этой модели запланирована на начало 2022 года.

В Украине вскоре должен появиться новый флагманский седан- DS9.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Отмечается, что бизнес-седан DS 9 органично сочетает богатое историческое наследие бренда и отличные детали, характерные для современных моделей линейки DS Automobiles.

Динамическая линия крыши, длинный капот, короткая крышка багажника, указатели поворотов в задних стойках крыши – все это напоминает первую модель DS 1955 года. Вместе с тем, большая решетка радиатора DS Wings демонстрирует прочную связь с современными моделями и намекает на мощный мотор под капотом автомобиля. Отдельно стоит отметить фары DS Active LED Vision – это не только хорошее освещение пути, но и элемент высокого стиля: раздельные модули внутри фары визуально напоминают драгоценные камни.

DS 9 построен на современной платформе ЭМР2. Общая длина новинки – 4,93 м, а ширина – 1,85 м. Колесная база модели достигает 2,9 м. Использование платформы ЭМР2 позволяет интегрировать многочисленные системы помощи водителю. Все версии для рынка Украины получают пакет "Безопасность": информирование и рекомендации по ограничению скорости, систему мониторинга усталости водителя, контроль слепых зон зеркал заднего вида.

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В зависимости от выбранной версии или в качестве опции для автомобиля DS 9 также доступно: адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, система предупреждения и экстренного торможения Active Safety Brake, ассистент удержания выбранной позиции в полосе движения Lane Positioning Assist, адаптивный дальний свет High Beam Assist, помощник контроля "слепых зон" зеркал заднего вида. Наконец, стоит отметить систему ночного видения DS Night Vision, распознающую пешеходов и крупных животных – уникальное предложение для данного класса.

Новый DS 9 будет предложен с бензиновым двигателем 1.6 PureTech 215 и 8-ступечатью "автоматом". Покупатели получают возможность выбора двух версий – DS Inspiration Performance Line или DS Inspiration Opera.

Так, в исполнении Performance Line выделяется черной решеткой радиатора DS Wings, колесными дисками Monaco, обивкой сидений с алькантарой, логотипами Performance Line на кузове и в салоне. Высокому уровню комфорта способствуют ламинированные звукоизоляционные боковые стекла, 2-зонный климат-контроль, датчики парковки и камера заднего вида, бесключевой доступ Keyless Access, электропривод регулировки и подогрев передних сидений, сенсорный 8-дюймовый дисплей по центру передней панели цифровой 12,3 цветной кластер панели приборов, вращающиеся часы BRM R180 и многое другое.

В версии Opera основной упор сделан на роскоши и высоких технологиях. В комплектацию входят кожаная обивка Rivoli, передние сиденья с вентиляцией и массажем, круговой обзор на 360 градусов и система автоматической парковки DS Park Pilot, расширенный пакет "Безопасность +", затемняющиеся автоматически зеркала заднего вида, параметрическая решетка радиатора, колесные диски Versailles и т.д. .

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Кроме того, покупателям будут предложены дополнительные опции. В пакет Lounge входят боковые задние сиденья с подогревом, вентиляцией, массажем, а также подлокотник для управления этими функциями. Кроме того, можно заказать аудиосистему Focal Electra, систему ночного видения DS Night Vision, пакет DS Inspiration Opera и обивку салона кожей Nappa.

Продажа бизнес-седана DS 9 в Украине стартует в нынешнем 2022 году.