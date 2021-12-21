На украинский рынок выходит обновленная версия популярного кроссовера Subaru: какова его стоимость

На украинский рынок выходит обновленная версия популярного кроссовера Subaru: какова его стоимость

Модель доступна в двух версиях.

В Украине появилась обновленная версия кроссовера Subaru Forester.

Как сообщает Фокус, эта популярная модель прошла фейслифтинг и получила новое оборудование. Рестайлинговый Subaru Forester будет доступен в двух версиях – с бензиновой и гибридной силовыми установками.

Новый Subaru Forester 2022 узнается по увеличенной решетке радиатора и новыми светодиодными фарами. Кроме того, несколько изменены бамперы кроссовера. Салон кроссовера не претерпел изменений.

Базовый Subaru Forester 2022 в исполнении Active стоит от 898 тысяч гривен и оснащен светодиодными фарами, климат-контролем, подогревом передних сидений, датчиками света и дождя.

Топовый вариант Premium (от 1 228 600 гривен) добавляет кожаный салон, бесключевой доступ, люк, электропривод сидений и двери багажника, камеру заднего вида, подогрев руля и задних кресел. Также в этом случае предусмотрен комплекс безопасности EyeSight – адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, контроль разметки и утомления водителя.

Кроссовер Subaru Forester предложен с бензиновыми двигателями объемом 2,0 л (156 л.с.) и 2,5 л (184 л.с.), а также со 150-сильной гибридной установкой. Все версии получили вариатор и постоянный полный привод.

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