На украинский рынок выходит обновленный кроссовер Renault, который снимут с производства: какова его цена

На украинский рынок выходит обновленный кроссовер Renault, который снимут с производства: какова его цена

Эта модель представлена в двух вариантах комплектаций и двух исполнениях привода.

В Украине с 1 ноября стартуют продажи огромного кроссовера — Renault Koleos.

Об этом сообщает пресс-служба французского производителя в Украине.

Так, обновленный Renault Koleos 2021 получил фирменную подсветку передних и задних фонарей с использованием 100% светодиодной технологии. Светодиодные передние фонари обеспечивают на 25% лучшие показатели освещенности, чем галогенные технологии, одновременно снижая потребление энергии на 10%. В светодиодные задние 3D фонари встроены динамические указатели поворота.

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Обновленный Koleos получил новый кожаный салон. Новая обивка Riviera Camel, которая доступна с уровня комплектации Intense, также предлагается со вставками из коричневого дерева на дверных панелях и на приборной панели для настоящего ощущения изысканности в салоне Koleos. Предлагается также высококачественная обивка сидений из кожи Nappa в двух цветах вместе со стильными подголовниками повышенной комфортности.

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Отметим, что Renault Koleos будет представлен в Украине в двух вариантах комплектаций и двух исполнениях привода — передним и полным. Этот кроссовер оснащен бензиновым двигателем мощностью 171 л.с., обеспечивающим крутящий момент 233 Нм при 6000 об/мин.

Что касается стоимости, то за эту модель с передним приводом просят от 708 900 грн. Максимальная комплектация с полным приводом оценена в 845 200 грн.

Добавим, что Renault Koleos снимут с производства в 2023 году. В компании считают, что недавнего обновления должно хватить, чтобы выдержать натиск конкурентов до 2023 года, после чего Koleos уйдет из авторынка.

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