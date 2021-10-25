На украинский рынок выходит обновленный кроссовер Renault, который снимут с производства: какова его цена

Эта модель представлена в двух вариантах комплектаций и двух исполнениях привода.
В Украине с 1 ноября стартуют продажи огромного кроссовера — Renault Koleos.
Об этом сообщает пресс-служба французского производителя в Украине.
Так, обновленный Renault Koleos 2021 получил фирменную подсветку передних и задних фонарей с использованием 100% светодиодной технологии. Светодиодные передние фонари обеспечивают на 25% лучшие показатели освещенности, чем галогенные технологии, одновременно снижая потребление энергии на 10%. В светодиодные задние 3D фонари встроены динамические указатели поворота.
Обновленный Koleos получил новый кожаный салон. Новая обивка Riviera Camel, которая доступна с уровня комплектации Intense, также предлагается со вставками из коричневого дерева на дверных панелях и на приборной панели для настоящего ощущения изысканности в салоне Koleos. Предлагается также высококачественная обивка сидений из кожи Nappa в двух цветах вместе со стильными подголовниками повышенной комфортности.
Отметим, что Renault Koleos будет представлен в Украине в двух вариантах комплектаций и двух исполнениях привода — передним и полным. Этот кроссовер оснащен бензиновым двигателем мощностью 171 л.с., обеспечивающим крутящий момент 233 Нм при 6000 об/мин.
Что касается стоимости, то за эту модель с передним приводом просят от 708 900 грн. Максимальная комплектация с полным приводом оценена в 845 200 грн.
Добавим, что Renault Koleos снимут с производства в 2023 году. В компании считают, что недавнего обновления должно хватить, чтобы выдержать натиск конкурентов до 2023 года, после чего Koleos уйдет из авторынка.