На украинский рынок выходят люксовые китайские автомобили: сколько они будут стоить

Они будут представлены тремя моделями.

С 2022 года в Украине ожидается появление элитных китайских автомобилей бренда Hongqi.

Об этом сообщает AutoConsulting.

Hongqi – это китайский вариант автомобилей уровня Rolls-Royce или Bentley. Об этом свидетельствует даже внешний вид автомобиля.

Отмечается, что долгое время машины этого производителя вообще никому не продавали, кроме китайской правительственной элиты. Однако в последнее время бренд Hongqi взял курс на экспансию на мировые рынки и теперь его могут купить каждый желающий, разумеется, если у них есть деньги на такой автомобиль.

Associated Press

Поговаривают, что в Украину привезут три модели этого бренда. Одна из них – лимузин Hongqi H9. Это автомобиль с пятиметровым кузовом и роскошным наполнением интерьера.

Самая дорогая версия предлагает четырехместный салон с отдельными экранами для второго ряда, 12,3-дюймовой приборной панелью и мультимедийным дисплеем такого же размера. Движущей силой авто является "мягкая" гибридная установка, построенная на базе 2-литрового двигателя, выдающего 255 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента. Трансмиссия – семискоростная роботизированная. Такой автомобиль будет стоить не менее 69 тысяч долларов .

Второй – это кроссовер Hongqi HS5 в стилистике Mercedes: два дисплея диагональю по 12,3 дюйма, расположенные под единственным козырьком. В списке оснащение – кожаный салон, электропривод и вентиляция передних сидений, обогрев руля, аудиосистема Bose, обогрев заднего дивана, камеры кругового обзора, панорамная крыша и многое другое. Под капотом – двухлитровый турбомотор мощностью 224 л.с., работающий с 6-ступенчатым "автоматом". Ориентировочная стоимость – от 43 до 52 тысяч долларов .

Третья модель тоже кроссовер, но люксовый и электрический. Hongqi E-HS9 выполнен в стилистике Rolls-Royce Cullinan – одного из самых дорогих кроссоверов в мире. Кроссовер имеет два электромотора с отдачей 218 лошадиных сил каждый. Также есть более мощная версия с 333-сильным агрегатом на задней оси. В обоих случаях двигатели питает батарея емкостью 92,4 киловатт-часа, обеспечивающая запас хода на уровне 500-600 километров. С места до 100 километров в час электромобиль разгоняется через четыре секунды. За электромобиль придется отдать от 110 до 140 тысяч долларов .

Добавим, что в этом году компания планирует реализовать уже 200 тысяч машин, в 2022 году — 400 тысяч, а в 2025 году — 600 тысяч. Кроме того, в ближайшие годы марка выпустит 21 новую модель и запустит сервис райдшеринга.