На украинский рынок вышел китайский электрокроссовер с запасом хода более 400 км: какова его цена

В Украине стартовали продажи кроссовера из Поднебесной — Dongfeng Seres 3.
Так, новый Dongfeng Seres 3 имеет два режима зарядки аккумулятора, которые могут обеспечить зарядку батареи в режиме скоростной зарядки – 30 минут и обычной – 8 часов.
Об этом сообщает Auto-Consulting.
У этого электрокроссовера выразительный дизайн с наклонной купевидной крышей, расширенными крыльями и высокой оконной линией. Эта модель электромобиля DongFeng заслужила отличную репутацию на требовательном западноевропейском рынке электрокаров.
Размеры Dongfeng Seres 3:
- длина – 4 385 мм
- ширина – 1 850 мм
- высота – 1 650 мм
- колесная база – 2 655 мм
- клиренс – 180 мм
Среди опций в салоне стоит отметить: климат-контроль AC, радио/МP3, многофункциональный дисплей, камеру заднего вида, безключевой доступ + кнопка запуска, иммобилайзер, противотуманные фары, светодиодные дневные ходовые огни, боковые зеркала в цвет кузова, центральный замок с дистанционным управлением контроля давления в шинах, ABS+EBD+ESP.
Отмечается, что первые электрокары уже нашли своих новых владельцев в Украине. Ориентировочная цена новинки составляет около $37,3 тысячи.
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