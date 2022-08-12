На украинский рынок вышел китайский электрокроссовер с запасом хода более 400 км: какова его цена

В Украине стартовали продажи кроссовера из Поднебесной — Dongfeng Seres 3.

Так, новый Dongfeng Seres 3 имеет два режима зарядки аккумулятора, которые могут обеспечить зарядку батареи в режиме скоростной зарядки – 30 минут и обычной – 8 часов.

Об этом сообщает Auto-Consulting.

У этого электрокроссовера выразительный дизайн с наклонной купевидной крышей, расширенными крыльями и высокой оконной линией. Эта модель электромобиля DongFeng заслужила отличную репутацию на требовательном западноевропейском рынке электрокаров.

Размеры Dongfeng Seres 3:

длина – 4 385 мм

ширина – 1 850 мм

высота – 1 650 мм

колесная база – 2 655 мм

клиренс – 180 мм

Фото: Auto-consulting

Среди опций в салоне стоит отметить: климат-контроль AC, радио/МP3, многофункциональный дисплей, камеру заднего вида, безключевой доступ + кнопка запуска, иммобилайзер, противотуманные фары, светодиодные дневные ходовые огни, боковые зеркала в цвет кузова, центральный замок с дистанционным управлением контроля давления в шинах, ABS+EBD+ESP.

Отмечается, что первые электрокары уже нашли своих новых владельцев в Украине. Ориентировочная цена новинки составляет около $37,3 тысячи.

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