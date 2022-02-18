На украинский рынок вышел компактный кроссовер Lexus: сколько он стоит

Модель доступна с четырьмя видами двигателей.

В Украине появился компактный кроссовер — Lexus NX.

Особое внимание в NХ уделено дизайну экстерьера и интерьера. NХ получил обновленные передний и задний бамперы, новый дизайн руля для лучшей связи между водителем и автомобилем, а также совершенный дизайн передних сидений с более глубокими швами обивки для уменьшения давления на тело во время движения, передает Auto24.

Разработчики наделили модель концепцией Vital x Tech, сделав ее “жизненной и технологичной”. Новый кроссовер премиум-класса получил динамичную маневренность и инновационные технологии, которые адаптируют автомобиль к различным образам жизни пользователей со всех уголков мира. Управление NX лишено стресса, ведь водитель может получать самую важную информацию о путешествии и сосредотачивать внимание на дороге одновременно. Для нового уровня комфорта мастера Lexus старательно сгруппировали мультиинформационный дисплей, датчики, панель приборов, дополнительный проекционный дисплей и 14-дюймовый экран — один из крупнейших в своем классе.

Новый Lexus NX оснащен аудиосистемой с 10 динамиками, воспроизводящей сверхчеткий звук. А комплектации F Sport и Luxury доступны с мультимедийной системой объемного звучания Mark Levinson Premium Surround с 17 динамиками. Разработана эксклюзивным партнером Lexus, аудиосоставляющая специально подстроена под архитектуру автомобиля и отвечает за лучшее воспроизведение звука.

Auto24

Управление стало еще приятнее и интуитивнее благодаря новой концепции “Тазуна”, примененной в проектировании рабочего места водителя. С японского языка это слово переводится как "связь между всадником и лошадью через управление уздечкой". Такая концепция позволяет легко придерживаться правила “Руки на руле, глаза на дороге”, гарантируя безопасность во время путешествия.

В частности, новейшим элементом защиты стала и электронная система открытия дверей E-LATCH. Так, привычная внутренняя ручка двери заменена на кнопочный переключатель, который расположен возле подлокотника на дверной панели. Эта ручка облегчает открывание двери и требует меньше движений. Ручка двери также блокируется при приближении другого транспортного средства.

Новый NX в Украине доступен с четырьмя типами двигателей: 2,4-литровым бензиновым турбодвигателем, 2- и 2,5-литровыми атмосферными и 2,5-литровым гибридным двигателем. Интеграция со смартфоном в NX выполняется благодаря беспроводному соединению Apple CarPlay и проводному с помощью Android Auto.