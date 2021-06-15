На украинский рынок вышел компактный кроссовер Opel: какова его цена

Модель будет доступна с двумя типами силовой установки.

В Украине стартовали продажи компактного кроссовера Opel Mokka.

Так, эта модель получила новый фирменный дизайн Opel Vizor с большой черной глянцевой вставкой в ​​передней части, новую концепцию салона Opel Pure Panel с большими контрастными дисплеями, современную конструкция и высокотехнологичное оборудование.

Отмечается, что в основе автомобиля лежит современная платформа СМР, а под капотом установлен бензиновые турбо-моторы Direct Injection Turbo мощностью 100 л.с. или 130 л.с. — причем более мощный двигатель работает в паре с передовой 8-ступенчатой ​​АКПП.

int-media.opel.com

Комплектация кроссовера Opel Mokka может порадовать функциями, которые ранее встречались только в автомобилях более высокого класса: содержание в своей полосе движения Lane Keep Assist, распознавания дорожных знаков, бесключевой доступ и запуск двигателя, светодиодные фары ECO LED и климат-контроль. Причем все это оснащение уже включено в комплектацию Elegance, с которой автомобиль Opel Mokka стартует в Украине.

Цена новинки Opel Mokka Elegance стартует с отметки 578 300 грн за вариант с 100-сильным мотором и механикой. Вариант с двигателем мощностью 130 л.с. и 8-ступенчатой АКПП предлагается по цене от 657 500 грн.

Раньше рассказывалось о том, что на украинский рынок вышел новый китайский кроссовер.

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