На украинский рынок вышел кроссовер Citroen C5 Aircross: объявлены цены

Так, обновленный кроссовер Citroen C5 Aircross имеет современный облик с выразительной светотехникой, а также новый логотип. Фирменная эмблема выполнена в черном глянце с хромированными акцентами. Фары LED Vision стали еще более узкими и темными, и визуально дополняет черную решетку радиатора. V-образные светодиодные дневные ходовые огни – еще одна отличительная черта нового фирменного стиля.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

В частности, расположенные под решеткой воздухозаборники зрительно увеличивают ширину C5 Aircross. Центральный воздухозаборник получил острые грани как на моделях C4 и C5 X. Защитная накладка в нижней части переднего бампера в зависимости от версии окрашена в черный или серебристый цвет.

Внедорожный характер новинки подчеркивают рельефные боковые панели, просвет дорожный 230 мм, защиту по всему периметру кузова и накладки на колесные арки. Для модели подготовили особые 18-дюймовые диски Pulsar, чёрные корпуса зеркал, глянцевые чёрные рейлинги с матовыми вставками, а также новый дизайн защитных элементов Airbump.

Фото: citroen.ua

В Украине он будет предлагаться в двух комплектациях – Feel Pack и Shine Pack.

В комплектации Feel Pack уже установлены круиз-контроль с ограничителем скорости, система удержания в полосе движения и система распознавания дорожных знаков и скорости. В городе незаменимыми функциями являются система предупреждения о столкновении и экстренном торможении "Active Safety Brake", система автоматического включения стеклоочистителей и дневного света фар, камера заднего вида или Hill Start Assist — система помощи во время трогания на подъеме.

Также среди стандартного оборудования – подвеска с прогрессивной гидравлической системой поглощения колебаний Progressive Hydraulic Cushions™ (PHC), подогрев передних сидений, система безключевого доступа и запуска двигателя Keyless Access, обогрев нижней части лобового стекла, передние светодиодные фонари головного света. LED огнями. Сидения Advanced Comfort 2-го поколения отделаны тканью темно-серого цвета. В интерьере – цифровой кластер приборной панели 12.3" с возможностью индивидуальной настройки и сенсорный экран диагональю 8" с Android Auto и Apple Car Play.

Цена CItroen C5 Aircross в комплектации Feel Pack с дизельным 1.5 BlueHDi 130 S&S и автоматической 8-ступенчатой коробкой стартует от 1 175 700 грн ;

; Цена Citroen C5 Aircross в комплектации Feel Pack с 2-литровым BlueHDi 180 S&S АКПП-8 начинается от 1 234 300 грн .

Высшая комплектация Shine Pack, дополнительно отличается следующим: пакет "Безопасность-1" с активным круиз-контролем с функцией Stop&Go, задние и передние датчики парковки, камеры кругового обзора, лобовое стекло с дополнительной ламинацией для улучшения шумоизоляции, сенсорный 10-дюймовый дисплей с поддержкой Android Auto и Apple Car Play. Салон украшен кожей черного цвета в сочетании с темной тканью.

Цена Citroen C5 Aircross в максимальной комплектации Shine Pack с дизельным двигателем 2.0 BlueHDi 180 S&S АКПП-8 стартует от 1 321 300 грн;

А цена плагин-гибридной версии Citroen C5 Aircross в топовой комплектации Shine Pack от 1 847 900 грн.

Фото: citroen.ua

В качестве дополнительных опций для нового Citroen C5 Aircross доступны: двери багажного отделения с электроприводом, внешние зеркала заднего вида с функцией автосложения, двухпанельная панорамная крыша со сдвижной панелью, отделка салона перфорированной премиум-кожей Paloma черного цвета с 8 зонным массажем для водителя. Беспроводная зарядка для мобильных телефонов.

C5 Aircross – это единственный кроссовер в сегменте с тремя индивидуальными задними креслами, которые можно отдельно сдвигать, наклонять и снимать, обеспечивая тем самым уникальные возможности трансформации салона. Объем багажника – рекордный в классе – от 580 до 720 л у бензиновых и дизельных версий и от 460 до 600 л – у гибрида PHEV.