На украинский рынок вышел новый китайский кроссовер: названы цены

Эта модель будет предлагаться в четырех комплектациях.

В Украине стартовали продажи нового городского кроссовера — Haval Jolion.

Отметим, что этот китайский автомобиль обладает смарт-конфигурацией, самой длинной в своем классе колесной базой (2 700 мм), а также одним из самых прочных кузовов в своем классе (доля высокопрочной стали составляет 73%).

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Модель создана на новой высокоинтеллектуальной модульной платформе LEMON, которая благодаря облегченному весу обеспечивает улучшенную маневренность, более высокий уровень безопасности и комфорта.

Главной особенностью новинки является смарт-конфигурация. Объединяя камеру кругового обзора 360, автоматический паркинг, адаптивный круиз-контроль, систему содержания в центре полосы движения, а также систему помощи при движении в пробке, JOLION предлагает пользователю новый опыт автономного вождения уровня L2.

Применяется также и множество инновационных систем активной защиты таких, как система экстренного торможения (AEB), система контроля дистанции спереди (FCW), система предупреждения столкновения и препятствия сзади (RCW), мониторинг слепых зон, интеллектуальное управление в поворотах и система распознавания дорожных знаков ( TSR).

ukrautoprom.com.ua

В Украине автомобиль предлагается в 4 комплектациях, с передним или полным приводом, 1.5-литровым бензиновым двигателем (143 л.с.) в паре с 6МТ или 7-ступенчатой трансмиссией 7DCT мокрого типа с двойным сцеплением на выбор.

Сначала Jolion оценили минимум в 496 132 гривны. Теперь же он стоит от 517 244 гривны. Полноприводные версии на этапе предварительного заказа предлагали за 638 638 гривен. Сейчас такие отдадут за 659 750 гривен. Отметим, что в Украине потребители могут заказать дополнительно ряд опций, включая более нарядную решетку радиатора. Она обойдется желающим в 1 320 гривен.

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