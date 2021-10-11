На украинский рынок вышел новый кросс-хэтч Citroen: цены и особенности модели

Автомобиль доступен с тремя двигателями, которые можно сочетать с разными коробками передач.

Citroen выпустил на украинский рынок новый кросс-хэтч C4.

Об этом сообщили на сайте компании.

Модель сочетает в себе особенности кроссовера и хэтчбека. От первого она позаимствовала 20-сантиметровый клиренс, короткие свесы, пластиковые защитные накладки вдоль нижней части кузова, а от второго — классический профиль крыши и динамических наклон заднего стекла.

Внутри автомобиль стандартно оснащен подушками и шторками безопасности, кондиционером, системой мониторинга давления в шинах, круиз-контролем, аудиосистемой с поддержкой Bluetooth и подогревом сидений.

Комплектация Feel предлагает датчики парковки, камеру заднего вида, многофункциональный руль с подогревом, 10-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, фары ECO LED, 17-дюймовые легкосплавные диски и климат-контроль.

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Версия Shine имеет адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go, систему распознавания дорожных знаков и удержания в полосе движения Lane Keeping Assist, систему предупреждения о столкновении и экстренного торможения в городе, адаптивный дальний свет High Beam Assist и проекционный дисплей Head-Up Display.

Также она получила сиденья Advanced Comfort, бесключевой доступ, подогрев заднего ряда и держатель для планшета.

Машина доступна с возможностью комбинировать различные двигатели и коробки передач. Первый агрегат — это 1.2 PureTech 100 S & S, который выдает 100 лошадиных сил и 205 НМ и идет 6-ступенчатой МКП. В смешанном цикле он расходует 4,9 литра топлива на 100 км.

Также кросс-хэтч оснащен мотором 1.2 PureTech 155 S & S на 155 л.с. и 240 Нм вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. С ним C4 разгоняется до 100 км/ч всего за 9,2 секунды, максимальная скорость — 208 км/ч.

Кроме того, есть и дизельный вариант 1.5 BlueHDi 130 S & S, который также подключается к 8-ступенчатой АКП-8 и обладает высоким крутящим моментом 300 Нм. В смешанном цикле он расходует 3,8 л топлива на 100 км.

C4 стоит от 517 700 гривен за стандартную версию с 1.2 PureTech 100 S & S и 6-ступенчатой МКП и до 753 300 гривен за комплектацию Shine с 1.5 BlueHDi 130 S & S и 8-ступенчатой АКП.

citroen.ua

Ранее сообщалось, что Citroen представил необычный концепт с уникальными сферическими колесами.

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