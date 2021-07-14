На украинский рынок вышел новый кроссовер Renault Captur: за сколько его можно приобрести

На украинский рынок вышел новый кроссовер Renault Captur: за сколько его можно приобрести

Модель выросла в размерах и получила новые двигатели.

В Украине состоялась официальная презентация компактного кроссовера Renault Captur второго поколения.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Так, обновленная версия этой модели отличается от предшественника оптикой, интерьером и техникой. Кроме того, новинка выросла в размерах.

Отмечается, что длина модели достигает 4 228 мм (+106), ширина возросла до 1 797 мм (+19), а колесная база — до 2 639 мм (+33). И только высота не изменилась — 1 566 мм. Увеличение в размерах позволило увеличить пространство для задних пассажиров, а багажное отделение теперь способно вместить от 422 литра поклажи.

Group Renault

Среди особенностей — фирменные С-образные дизайнерские светодиодные дневные ходовые огни и задние фонари, full LED фары головного света, 17-дюймовые легкосплавные диски. Дизайн интерьера, в свою очередь, выполненный в стиле обновленных моделей Clio и Zoe.

В салоне — новые качественные материалы, большой 7-дюймовый дисплей, развернутый к водителю, а также 7-дюймовая цифровая панель приборов. Также есть цветные вставки, подсветка интерьера в 8 цветах, климат-контроль и круиз-контроль, ограничитель скорости, подогрев сидений, набор камер на 360 градусов, 12 ультразвуковых датчиков. Сиденья также изменились — подушка стала длиннее, а простор на заднем ряду увеличился на 17 мм. Кроме того, задний ряд тоже регулируется.

motor1.com

Покупателям в Украине будут предложены два турбированных бензиновых мотора объемом 1,3-литра мощностью 130 и 155 л.с. Оба мотора работают в паре с 7-ступеневую "автоматом".

Цена обновленного Renault Captur стартует от 603 000 грн, а в кредит — от 553 900 грн.

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