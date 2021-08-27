На украинский рынок вышел новый роскошный минивэн Hyundai

Он стоит 68 500 долларов.

В одном из одесских автосалонов появился новый минивэн Hyundai Staria.

Об этом сообщает сайт Autoportal.

Автомобиль продается за 68 500 долларов. Он оснащен 2,2-литровым турбодизелем, который выдает 177 лошадиных сил. Мощность у него передается через автоматическую коробку передач на все колеса.

autoportal.ua

Также для минивэна доступен 3,5-литровый V6 на 272 л.с., который может работать на бензине или газе.

Модель имеет 5255 мм в длину, в ширину — 1997 мм, в высоту — 1990 мм, а колесная база составляет 3275 мм. Внутри может разместиться 9 человек. На других рынках автомобиль также доступен в версиях для 7 и 11 пассажиров.

Также читайте На украинский рынок вышел перший электромобиль Volvo: объявлены цены и комплектации

Интерьер обтянутый кожей и дополнен цифровой панелью приборов, а также 10,25-дюймовым сенсорным экраном для информационно-развлекательной системы.

Среди технологических особенностей: доступ внутрь без ключа, климат-контроль, датчики света и дождя, навигация, электропакет, парктроник.

autoportal.ua

Напомним, что на прошлой неделе Hyundai Staria вышел в Германии, где он доступен от 56 000 евро.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку