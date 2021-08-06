На украинский рынок вышел перший электромобиль Volvo: объявлены цены и комплектации

На украинский рынок вышел перший электромобиль Volvo: объявлены цены и комплектации

Электрокар сможет проехать на одном заряде 418 км.

На украинский рынок выходит первый электрический автомобиль компании Volvo — XC40 Recharge.

Об этом сообщили на сайте автопроизводителя.

Автомобиль будет доступен в двух комплектациях: Plus и Pro. Первая будет стоить 1 592 803 гривны, а вторая — на 136 413 грн дороже.

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Кроссовер оснащен силовым агрегатом на 408 лошадиных сил и 660 Нм крутящего момента. До "сотни" он разгоняется за 4,9 секунды, а его максимальная скорость — 180 км/ч.

На одном заряде электрокар будет проезжать около 418 километров. С помощью быстрой зарядки он может зарядиться от 0 до 80% за 40 минут.

Стандартно авто поставляется с Google Maps, Google Assistant, аудиосистемой Harman Kardon, беспроводной зарядкой для гаджетов, системами помощи в удержании полосы, предупреждения о фронтовом и заднем столкновении и камерой на 360 градусов.

Ранее сообщалось, что в Украине появился уникальный автопоезд от Volvo.

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