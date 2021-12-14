На украинский рынок вышел первый электрокроссовер Opel: объявлена его стоимость

Модель была официально представлена в середине 2020 года.

В Украине объявлена цена на первый электрический кроссовер немецкого автопроизводителя Opel — Mokka.

Об этом сообщает официальное представительство бренда.

Отметим, что официально эта модель была представлена в середине лета 2020 года. Кроссовер оснащается аккумулятором на 50 кВт/ч, обеспечивающим запас хода в 322 километра методом измерения WLTP в обычном режиме, а в режиме “Эко” должен преодолевать еще большие расстояния. Зарядить батарею на 80% можно за 30 минут при использовании публичных зарядных станций мощностью до 100 кВт или в домашних условиях всего за пять часов от зарядного устройства типа wallbox, которое можно установить дома, на паркинге, в офисе.

Электродвигатель обеспечивает мощность в 100 кВт (136 л.с.) и 260 Нм крутящего момента, доступных с первого момента после старта. Быстрые реакции, ловкость и динамика являются одними из выдающихся характеристик. Оба показателя рекордны для текущей линейки Opel Mokka. Благодаря ему электрокроссовер Opel Mokka-e демонстрирует разгон 0-100 км/ч за 9,2 секунды и максимальную скорость 150 км/ч.

int-media.opel.com

На рынке Украины концерн Stellantis предлагает общеевропейские условия гарантии на автомобиль и батарею. Так, автомобиль имеет стандартные условия гарантии 3 года или 100 тысяч км (в зависимости от того, что наступит раньше). В свою очередь, на батарею и тяговое оборудование гарантия будет действовать в течение 8 лет или 160 тысяч км с сохранением минимальной емкости батареи на уровне 70%.

В Украине Opel Mokka-e представлен исключительно в максимальной комплектации Ultimate, в которую добавлено следующее оборудование: матричные адаптивные светодиодные фары Matrix LED, 12-дюймовая ЖК-панель приборов, 10-дюймовый сенсорный дисплей и мультимедиа NAVI PRO, адаптивный круиз-контроль с системой полной остановки Stop&Go, система предупреждения столкновения и экстренное торможение Active Safety Brake, мониторинг "слепых зон" зеркал заднего вида, активная система удержания в полосе движения Lane Positioning Assist, климат-контроль, функция автоматической парковки, камера заднего вида с 180-градусным обзором, подогрев сидений и руля, 2-цветная окраска кузова (крыша и капот черного цвета), хромированные молдинги, легкосплавные 18-дюймовые колесные диски и другое

Что касается стоимости, то цена новинки в максимальной комплектации составляет 939 300 грн, то есть 34,8 тысяч долларов.

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