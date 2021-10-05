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На украинский рынок вышел уникальный грузовик Scania

На украинский рынок вышел уникальный грузовик Scania

На украинский рынок вышел уникальный грузовик Scania

autocentre.ua

Он имеет эксклюзивную надстройку.

В Украине появился уникальный автомобиль от производителя Scania.

Об этом сообщает Autocentre.

Как известно, грузовики этой марки в Украине используются в самых разных сферах — от магистральных перевозок и строительства до дистрибуции и коммунального сектора.

Недавно одна отечественная компания получила новое шасси Scania P280 (4X2), оснащенное краном-манипулятором и крюковым захватом типа мультилифт — от шведского производителя HIAB. Такая машина предназначена для работы со сменными кузовами по вывозу мусора. Оборудование действительно уникальное и пока не имеет аналогов в Украине.

© autocentre.ua
autocentre.ua

Базовый блок крана-манипулятора типа HIDUO с интеллектуальной системой "SPACE X4" включает систему защиты от перегрузок OLP. Он сигнализирует при погрузке 90%, в случае возникновения аварийных ситуаций, а также в случае необходимости прохождения сервисного обслуживания. Интерфейс и кнопка аварийной остановки расположены с левой стороны крана-манипулятора и на пульте дистанционного управления.

Система безопасного размещения стрелы BDA отслеживает ее угол и положение во время работы, автоматически блокируя выполнения операций, которые могут привести к повреждению оборудования. Установлено также внешний дисплей с электронной системой самодиагностики крана-манипулятора, счетчиком моточасов и журналом фиксации ошибок.

Грузовик также оснащен LED-прожектором для работы в темное время суток. Автомобиль оборудован фирменной телематической системой Scania FMS, которая позволяет следить за местонахождением автомобиля, а также планировать маршрут, контролировать эксплуатационные показатели.

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