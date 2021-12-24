На украинский рынок выйдет самый быстрый электромобиль Mercedes-Benz: объявлена стоимость

Его появление ожидается в первой половине 2022 года.

В Украине появится новый электромобиль Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+.

Об этом сообщает украинская пресс-служба компании.

Новый EQS 53 4MATIC+ является первой серийной электрической моделью, созданной специалистами подразделения AMG на основе Mercedes-Benz EQS.

Спорткар на электротяге прошел всестороннюю доработку мастерами из Аффальтербаха. Автомобиль получил как внешние, так и внутренние изменения, а особенное внимание было уделено скоростным и динамическим характеристикам новинки.

Электромобиль Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ оснащен полным приводом и двумя моторами развивающими 658 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 220 км/ч. С опционным пакетом AMG Dynamic Plus разгон занимает 3,4 секунды, а "максималка" – 250 км/ч. Аккумуляторная батарея на 108 кВт∙ч позволяет проехать 580 км без подзарядки.

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Как и родственный Mercedes-Benz EQS, версия от AMG имеет полноприводную трансмиссию и систему подруливания задних колес. Кроме того автомобиль получил пневматическую подвеску и адаптивные амортизаторы, жесткость которых управляется электроникой. В салоне появились спортивные сиденья и руль, а также изменена графика виртуальной приборной панели.

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