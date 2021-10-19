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На украинском авторынке перезапустят бренд Jeep

На украинском авторынке перезапустят бренд Jeep

Jeep.com

В стране станет доступно больше моделей марки.

В Украине перезапустят бренд Jeep. Со второго квартала 2021 года его будет развивать украинское представительство альянса Stellantis.

Об этом сообщает сайт "24 канала" со ссылкой на заявление руководства компании.

Jeep вошел в концерн Stellantis в начале этого года. Больше подробностей относительно их сотрудничества будет известно в начале 2022 года, однако уже сейчас известно, что планируется существенное увеличение продаж и доли рынка Jeep.

В модельном ряде будет не менее 4 автомобиля, среди которых Wrangler и Grand Cherokee. Еще два будут новыми для украинского рынка.

Также увеличится сеть дилерских центров — по крайней мере до десяти. Уже вскоре представительство Stellantis в Украине объявит тендеры на открытие новых дилеров.

Новая маркетинговая стратегия сначала будет построена вокруг комьюнити единомышленников, а в дальнейшем — и для новых потребителей.

Ранее американский бренд Jeep был представлен в Украине корпорацией "УкрАвто".

Напомним, что Jeep представила обновленную версию культового внедорожника.

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