На украинском авторынке появился электромобиль стоимостью в 170 тысяч грн

Его запас хода составляет 100–110 км.

В Украине компания Vilkon представила свой первый макет доступного электромобиля Lulida T6.

Об этом сообщает AutoConsulting.

Идею доступного электромобиля Vilkon вынашивал давно и реализовал с помощью китайских партнеров. Из КНР в Украину поставляется полностью комплектный кузов и отдельно батареи, а уже монтаж электротехнической части производится в Харькове.

Электрокар Lulida T6 – полноценный 4-местный 5-дверный автомобиль А-класса, способный проехать на одном заряде 100-110 км, а при покупке расширенного комплекта можно получить все 200 км запаса хода.

Auto-consulting

Техническими характеристиками Lulida T6 не блестит, но свою цену вполне оправдывает. Электромобиль оснащен электродвигателем 4 кВт, что разгоняет его до максимальной скорости 55 км/ч. В комплектации есть обогреватель салона и даже электрические стеклоподъемники и камера заднего вида. Но главное его достояние – это 5-дверный кузов, который позволяет использовать электромобиль как во время доставок, так и в случае перевозки пассажиров.

В компании Vilkon готовы предложить три варианта дизайна для этой модели, а затем представят и грузовую версию для курьерской доставки. Да и сейчас Lulida T6 можно использовать для доставки маленьких покупок. Спинка заднего сиденья здесь складывается, образуя пространство для грузов до 1 м3.

Что касается стоимости, то она составляет 170 тысяч грн.

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