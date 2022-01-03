На украинском рынке может появиться бюджетный кроссовер Chevrolet

Начался выпуск первой пробной партии этой модели.

В Украине может появиться обновленная версия дешевого кроссовера – Chevrolet Tracker.

Как сообщает UzAuto Motors, в Узбекистане начался выпуск пробной партии кроссоверов этой модели нового поколения. Полномасштабное производство Chevrolet Tracker начнется в июле 2022 года.

Кроссовер Chevrolet Tracker второго поколения презентовали еще два года назад в Китае, впоследствии его производство запустили в Бразилии, а теперь планируют производить и в Узбекистане. Ожидается, что на начальном этапе машина получит 1,0-литровый турбированный двигатель мощностью 125 л. в сочетании с шестиступенчатой АКП. Но анонсирована также и более мощная версия кроссовера. Каждый год в Узбекистане будут собирать по 80 тысяч Chevrolet Tracker.

В салоне приборы помещены в отдельные колодцы, а в более дорогих версиях на центральной панели установлен 8,0-дюймовый сенсорный дисплей. Объем багажника – 390 л. В числе удобств — бесключевой доступ, панорамная крыша, климат-контроль и камера заднего вида.

Как известно, продукция UzAuto Motors известна и в Украине. Ранее узбекские авто продавались у нас под брендом Ravon, но недавно они представлены как Chevrolet. На рынке Украины компания успешно продает три модели авто – Chevrolet Spark, Chevrolet Nexia и Chevrolet Cobalt.