На украинском рынке появились новейшие флагманские самосвалы: фото

Его мощность составляет 375 л.
В Украине появились новейшие флагманские самосвалы — SHACMAN SX3318DT366.
Об этом сообщает Auto-Consulting.
Эта модель имеет колесную формулу 8X4, позволяющую в таком исполнении вмещать 26 м3 и может перевозить грузы до 33 т. Кроме того, самосвал получил U-образный кузов увеличенного объема.
В качестве силового агрегата использован двигатель WP12.375E50 (ЕВРО-5) мощностью 375 л.с. В комплектации самосвала также алюминиевый топливный бак на 500 л и шины бескамерные размерностью 315-80R22.5.
Кабина F3000 имеет традиционный набор стандартного оборудования для Shacman. А именно: кондиционер, электропривод стекла и зеркала с подогревом, сиденье водителя с пневмоподвеской, аудиосистему и т.д.
33-тонный самосвал стал флагманом в "линейке" Shacman, представленной на украинском рынке. Напомним, что в гамме этого производителя есть и другие модели.
Ранее рассказывалось о том, что в Украине на базе известного производителя представили новый самосвал.