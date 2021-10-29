На украинском рынке появились новейшие флагманские самосвалы: фото

Его мощность составляет 375 л.

В Украине появились новейшие флагманские самосвалы — SHACMAN SX3318DT366.

Об этом сообщает Auto-Consulting.

Эта модель имеет колесную формулу 8X4, позволяющую в таком исполнении вмещать 26 м3 и может перевозить грузы до 33 т. Кроме того, самосвал получил U-образный кузов увеличенного объема.

В качестве силового агрегата использован двигатель WP12.375E50 (ЕВРО-5) мощностью 375 л.с. В комплектации самосвала также алюминиевый топливный бак на 500 л и шины бескамерные размерностью 315-80R22.5.

Auto-consulting

Кабина F3000 имеет традиционный набор стандартного оборудования для Shacman. А именно: кондиционер, электропривод стекла и зеркала с подогревом, сиденье водителя с пневмоподвеской, аудиосистему и т.д.

33-тонный самосвал стал флагманом в "линейке" Shacman, представленной на украинском рынке. Напомним, что в гамме этого производителя есть и другие модели.

Ранее рассказывалось о том, что в Украине на базе известного производителя представили новый самосвал.

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