На украинском рынке появился электромобиль от Hyundai: сколько он стоит

На украинском рынке появился электромобиль от Hyundai: сколько он стоит

Новинка появится у дилеров к концу июля.

В Украине стартовали продажи нового электромобиля Hyundai Ioniq 5.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Отмечается, что в Украине перспективная новинка будет доступна с двумя батареями на выбор — 58 кВтч или 72,6 кВтч, с передним или полным приводом. В основе конструкции лежит модульная платформа E-GMP с ультратонкой батареей, расположенной между осями.

Максимальная скорость кроссовера достигает 185 км/ч. На разгон до 100 км/ч такой версии нужно всего 5,2 секунды. Запас хода составляет 470-480 км по циклу WLTP.

Hyundai News

Автомобиль поддерживает зарядные устройства на 400 В и 800 В. По словам создателей, с помощью мощной зарядной станции на 350 кВт на зарядку от 10 до 80% емкости батареи нужно 18 минут, а чтобы зарядить АКБ для преодоления 100 км, нужно всего 5 минут.

Новинка имеет длинную колесную базу, что обеспечивает просторный салон. Разработчики называют салон электрокара "пространством для жизни" и обеспечили его не только пространством, но и некоторыми особенностями. Так, между передними сиденьями размещена подвижная центральная консоль, которая может смещаться назад на 140 миллиметров, добавляя пространства спереди или сзади. На выбор будет предложено девять цветов для кузова, а интерьер имеет три цветовых варианта.

Стоимость новинки стартует с отметки 1 348 600 грн. За эту сумму покупатель получит светодиодные передние и задние фары, 19-дюймовые диски, пакет систем безопасности и ассистентов помощи водителю Smart Sense, адаптивный круиз-контроль на базе данных навигационной системы, электропривод дверей багажника, электропривод и подогрев передних кресел и бесключевой доступ Smart Key. У дилеров эта новинка появится в конце июля.

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