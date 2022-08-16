На украинском рынке появился компактный кроссовер за 21 тысячу долларов: фото

FAW Bestune T77 – обновленная версия Besturn. FAW Bestune T77 отличается граненым дизайном с широкой решеткой радиатора и продолговатыми диодными фарами. По размерам авто можно сравнить с KIA Sportage и Nissan Qashqai.

Габариты FAW Bestune T77:

длина – 4 525 мм

ширина – 1 845 мм

высота – 1 615 мм

колесная база – 2 700 мм

Эргономичный и просторный салон Т77 понравится самым требовательным авто ценителям благодаря продуманной планировке и гармоничному сочетанию высококачественных отделочных материалов. Особое чувство пространства дает панорамная крыша с люком. В салоне на передней панели установлены два больших дисплея – виртуальный щиток приборов и тачскрин мультимедиа. Впереди и сзади установлены спортивные сиденья, а объем багажника составляет 342 л.

Комплектация FAW Bestune T77 достаточно богата – безключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, камера, парктроник, панорамная крыша, электропривод водителя кресла. Топовый вариант придает датчики света и дождя, а также системы автоматического торможения и контроля полосы движения.

В Украину поставляются машины с турбированными бензиновыми двигателями объемом 1,5 литра, мощностью 168 л.с., разработанными в сотрудничестве с Volkswagen и роботизированными 7-ступенчатыми КПП от мирового лидера Borg Warner. Благодаря низкоинерционной турбине, двигатель выдает необходимую мощность уже с минимальных оборотов, достаточно лишь легкого прикосновения к педали акселератора. А скорость переключения передач всего 0,2 секунды!

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