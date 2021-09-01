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На украинском рынке реализована партия сверхсовременных самосвалов Volvo нового поколения

На украинском рынке реализована партия сверхсовременных самосвалов Volvo нового поколения

specmachinery.com.ua

15 экземпляров вскоре уже начнут свою работу.

В Украине реализовали еще одну партию сверхсовременных самосвалов нового поколения — Volvo FMX.

В этом случае машины поставлены в трехосном исполнении 6X4, оснащенные 13-литровыми 420-сильными турбодизелями, автоматическими коробками передач и самосвальными кузовами марки Meiller-Kipper, передает Autocentre.

Отмечается, что в этот раз было приобретено 15 экземпляров этих самосвалов, которые будут задействованы на строительстве новых строительных гипермаркетов.

Что же касается ходовой, то машины получили более мощную подвеску колес — передние 10-тонные оси и задние сдвоенные мосты на 38 тонн, что для машин с колесной формулой 8X4 позволяет увеличить полезную нагрузку на 5,6 т. На модели предлагаются двигатели рабочим объемом 11 и 13 литров мощностью от 330 до 540 л.с. и различные варианты коробок передач, в том числе и полностью автоматические.

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Volvo FMX обладает превосходной проходимостью, так как имеет клиренс в 300 мм и усовершенствованную систему управления межосевым и межколесными дифференциалами. А кому этого мало, сможет выбрать машины с полным приводом — 4X4 или 6X6.

Напомним, что грузовики Volvo FMX последнего поколения были представлены на украинском рынке осенью прошлого года. Эти машины получили обновленный дизайн кабин — со светодиодными фарами, а также более практичный и комфортабельный интерьер. Вообще покупателям доступны шесть вариантов кабин, включая спальные и двухрядные на 7 мест.

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