На ЗАЗ рассказали, когда могут восстановить полномасштабное производство легковых авто

Все зависит от внутреннего рынка продаж.

На Запорожском автомобильном заводе (ЗАЗ) рассказали, когда могут восстановить полномасштабное производство легковых автомобилей.

Об этом рассказал председатель правления ЗАЗ Николай Евдокименко, передает Акцент.

Так, по словам руководителя предприятия, основная проблема заключается в емкости внутреннего рынка продаж авто в Украине, а также платежеспособности населения.

"Нужен рынок автомобилей и платежеспособность населения. За 7 месяцев этого года рынок продаж новых автомобилей вырос на 30%. Им мы этому очень рады. Если бы еще на 30% выросла платежеспособность населения — было бы все хорошо.

Полномасштабное производство легковых авто в Украине возможно, когда рынок продаж новых автомобилей будет 200-250 тысяч в год. В этом году он будет 100 тысяч. нам надо сделать так, что мы, украинцы, к этому времени были готовы. А мы на ЗАЗ делаем все, чтобы и легковые автомобили производились и автобусы, и другая специальная техника", — отметил Евдокименко.

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Также председатель правления ЗАЗ подчеркнул важность защиты отечественного производителя со стороны центральных органов власти и привел примеры, насколько эффективно действуют в соседних странах свободные экономические зоны, где производят автомобили. Это позволяет конкурировать и удешевлять конечный продукт.

"Если есть разница в цене, то это за счет налоговой нагрузки. Основная часть себестоимости легкового автомобиля — это материальные затраты — от 70 до 80%. Цены на мировых рынках на комплектующие примерно также одинаковые. То есть больших колебаний нет. Все зависит от того, как государство «нагружает» производителя налогами. Например, производители авто в Украине получили за последнее время 5-6 дополнительных налогов, и за счет этого получается разница. И конечно же, в каких условиях производятся авто", — подытожил председатель ЗАЗ.

Ранее рассказывалось о том, что ЗАЗ в 2021 году выпустит 10 тысяч легковых автомобилей для французского производителя.

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