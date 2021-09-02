Нацполиция на более чем 52 млн грн приобрела 100 популярных среди украинских автомобилистов кроссоверов

Нацполиция на более чем 52 млн грн приобрела 100 популярных среди украинских автомобилистов кроссоверов

Они будут выполнены в белом цвете.

Национальная полиция по результатам тендера заказала большую партию новых кроссоверов KIA Sportage.

Об этом сообщает 368.media со ссылкой на ProZorro.

Отмечается, что заказ в ООО "Промавтотехсервис" обошелся в 52,30 млн гривен. В обоих лотах "Промавтотехсервис" практически не предложил скидки.

Так, полиция заказала 100 кроссоверов белого цвета с бензиновым двигателем объемом 1 591 куб. см. Половина автомобилей стоят 498 тысяч грн за экземпляр, еще полсотни — 548 тысяч грн. Разница заключается в специальном оборудовании: половина автомобилей будут укомплектованы светодиодными панелями-балками Ultra Slim сине-красного цвета и громкоговорителями, а также в машинах будет установлена радиостанция Motorola Solutions.

Также заказчик должен нанести на автомобили специальную маркировку Нацполиции. Другая часть автомобилей не будет иметь этого спецоборудования — вместо светодиодных балок авто будут укомплектованы только сигнальным светодиодным маячком синего цвета.

На официальном сайте марки KIA авто KIA Sportage в зависимости от комплектации (Classic или Сomfort) стоят от 550 тысяч гривен до 614 тысяч грн, то есть дороже цены "Промавтотехсервису".

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