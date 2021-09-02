Нацполиция на более чем 52 млн грн приобрела 100 популярных среди украинских автомобилистов кроссоверов

Они будут выполнены в белом цвете.
Национальная полиция по результатам тендера заказала большую партию новых кроссоверов KIA Sportage.
Об этом сообщает 368.media со ссылкой на ProZorro.
Отмечается, что заказ в ООО "Промавтотехсервис" обошелся в 52,30 млн гривен. В обоих лотах "Промавтотехсервис" практически не предложил скидки.
Так, полиция заказала 100 кроссоверов белого цвета с бензиновым двигателем объемом 1 591 куб. см. Половина автомобилей стоят 498 тысяч грн за экземпляр, еще полсотни — 548 тысяч грн. Разница заключается в специальном оборудовании: половина автомобилей будут укомплектованы светодиодными панелями-балками Ultra Slim сине-красного цвета и громкоговорителями, а также в машинах будет установлена радиостанция Motorola Solutions.
Также заказчик должен нанести на автомобили специальную маркировку Нацполиции. Другая часть автомобилей не будет иметь этого спецоборудования — вместо светодиодных балок авто будут укомплектованы только сигнальным светодиодным маячком синего цвета.
На официальном сайте марки KIA авто KIA Sportage в зависимости от комплектации (Classic или Сomfort) стоят от 550 тысяч гривен до 614 тысяч грн, то есть дороже цены "Промавтотехсервису".