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Налог на авто в 2025 году: правительство утвердило список машин

Налог на авто в 2025 году: правительство утвердило список машин

Автомобиль Bentley – один из тех, за которые следует уплатить налог

Налог обязаны платить физические, юридические лица и нерезиденты, если авто зарегистрировано в Украине.

Министерство экономики Украины обнародовало перечень легковых автомобилей, владельцы которых должны уплатить транспортный налог в 2025 году. Сумма сбора – 25 тыс. грн.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

В список налогооблагаемых авто вошли машины с объемом двигателя более 2,5 л и в возрасте до пяти лет. Среди них – модели таких марок, как:

  • Aston Martin,
  • Audi,
  • Bentley,
  • BMW,
  • Hymer-Mercedes,
  • Ineos,
  • Jaguar,
  • Lamborghini,
  • Land Rover,
  • Lexus,
  • Maserati,
  • Mercedes-AMG,
  • Mercedes-Benz,
  • Mercedes-Maybach,
  • Porsche,
  • Rolls-Royce,
  • Тойота.

"Расчет среднерыночной стоимости легковых автомобилей для целей налогообложения транспортным налогом производится в соответствии с пунктом 267.2 статьи 267 Налогового кодекса Украины по Методике определения среднерыночной стоимости легковых автомобилей, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины № 66 от 18 февраля 2016 года с изменениями", — говорится в сообщении Минэкономики. 

Напомним, транспортный налог в Украине был введен в 2015 году. Он касается владельцев легковых авто не старше пяти лет, если их стоимость превышает 3 млн грн (375 минимальных зарплат по состоянию на 2025 год). Ставка налога – 25 тыс. грн в год за каждый такой автомобиль. Налог обязаны платить физические, юридические лица и нерезиденты, если авто зарегистрировано в Украине. У владельцев-физлиц есть 60 дней после получения уведомления, а юрлица платят ежеквартально до 30 числа месяца после отчетного квартала.

К слову, в 2024 году украинцы купили почти 70 тысяч. новых авто, что на 14,7% больше по сравнению с предыдущим годом.

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