Налог на авто в 2025 году: правительство утвердило список машин

Налог обязаны платить физические, юридические лица и нерезиденты, если авто зарегистрировано в Украине.
Министерство экономики Украины обнародовало перечень легковых автомобилей, владельцы которых должны уплатить транспортный налог в 2025 году. Сумма сбора – 25 тыс. грн.
Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.
В список налогооблагаемых авто вошли машины с объемом двигателя более 2,5 л и в возрасте до пяти лет. Среди них – модели таких марок, как:
- Aston Martin,
- Audi,
- Bentley,
- BMW,
- Hymer-Mercedes,
- Ineos,
- Jaguar,
- Lamborghini,
- Land Rover,
- Lexus,
- Maserati,
- Mercedes-AMG,
- Mercedes-Benz,
- Mercedes-Maybach,
- Porsche,
- Rolls-Royce,
- Тойота.
"Расчет среднерыночной стоимости легковых автомобилей для целей налогообложения транспортным налогом производится в соответствии с пунктом 267.2 статьи 267 Налогового кодекса Украины по Методике определения среднерыночной стоимости легковых автомобилей, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины № 66 от 18 февраля 2016 года с изменениями", — говорится в сообщении Минэкономики.
Напомним, транспортный налог в Украине был введен в 2015 году. Он касается владельцев легковых авто не старше пяти лет, если их стоимость превышает 3 млн грн (375 минимальных зарплат по состоянию на 2025 год). Ставка налога – 25 тыс. грн в год за каждый такой автомобиль. Налог обязаны платить физические, юридические лица и нерезиденты, если авто зарегистрировано в Украине. У владельцев-физлиц есть 60 дней после получения уведомления, а юрлица платят ежеквартально до 30 числа месяца после отчетного квартала.
К слову, в 2024 году украинцы купили почти 70 тысяч. новых авто, что на 14,7% больше по сравнению с предыдущим годом.
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