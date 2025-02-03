Налог на авто в 2025 году: правительство утвердило список машин

Министерство экономики Украины обнародовало перечень легковых автомобилей, владельцы которых должны уплатить транспортный налог в 2025 году. Сумма сбора – 25 тыс. грн.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

В список налогооблагаемых авто вошли машины с объемом двигателя более 2,5 л и в возрасте до пяти лет. Среди них – модели таких марок, как:

Aston Martin,

Audi,

Bentley,

BMW,

Hymer-Mercedes,

Ineos,

Jaguar,

Lamborghini,

Land Rover,

Lexus,

Maserati,

Mercedes-AMG,

Mercedes-Benz,

Mercedes-Maybach,

Porsche,

Rolls-Royce,

Тойота.

"Расчет среднерыночной стоимости легковых автомобилей для целей налогообложения транспортным налогом производится в соответствии с пунктом 267.2 статьи 267 Налогового кодекса Украины по Методике определения среднерыночной стоимости легковых автомобилей, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины № 66 от 18 февраля 2016 года с изменениями", — говорится в сообщении Минэкономики.

Напомним, транспортный налог в Украине был введен в 2015 году. Он касается владельцев легковых авто не старше пяти лет, если их стоимость превышает 3 млн грн (375 минимальных зарплат по состоянию на 2025 год). Ставка налога – 25 тыс. грн в год за каждый такой автомобиль. Налог обязаны платить физические, юридические лица и нерезиденты, если авто зарегистрировано в Украине. У владельцев-физлиц есть 60 дней после получения уведомления, а юрлица платят ежеквартально до 30 числа месяца после отчетного квартала.

К слову, в 2024 году украинцы купили почти 70 тысяч. новых авто, что на 14,7% больше по сравнению с предыдущим годом.