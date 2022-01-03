Настоящая "капсула времени": в Украине нашли новый мотоцикл, который почти 30 лет простоял в гараже (видео)

Настоящая "капсула времени": в Украине нашли новый мотоцикл, который почти 30 лет простоял в гараже (видео)

Модель сохранилась в очень хорошем состоянии.

В Киеве был найден новый мотоцикл " Восход-3М " 1992 года выпуска.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал блогер Roma Urraco.

Так, по его словам, этот экземпляр всю свою жизнь простоял в гараже. Несмотря на это, "Восход-3М" сохранился в неплохом состоянии, за исключением небольших следов коррозии на хромированных деталях руля, выхлопа и ободах колес. Небольшие повреждения также имеются на ручках тормоза и сцепления, заднем фонаре. На учет "двухколесник" никогда не ставили.

На все это, безусловно, повлиял и его пробег, который составляет всего 68 км.

Мотоцикл "Восход-3М" выпускался с 1983 по 1993 годы. Всего было выпущено более 1,5 млн. экземпляров. По сути, это была рестайлинговая версия предыдущего "Востока", отличавшаяся появлением полноценной приборной панели вместо отдельного спидометра, новым баком и увеличенной рубашкой охлаждения. Также на модификацию с индексом "3М" установили противоугонный замок, индикатор износа тормозных накладок на обоих колесах, два зеркала заднего вида и откидные подножки водителя.

"Восход-3М" оснащен одноцилиндровым двухтактным мотором мощностью 14 лошадиных сил. В то же время максимальная скорость могла достигать 105 километров в час при "сухой" массе без технических жидкостей 122 килограмма.

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