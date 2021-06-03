Назван бестселлер рынка подержанных автомобилей по итогам мая в Украине

Сегмент машин с пробегом продолжает пользоваться большой популярностью.

Украинцы продолжают активно покупать подержанные автомобили.

Так, по информации "Укравтопром", по итогам мая 2021 было приобретено 33,2 тысячи подержанных легковых автомобилей с пробегом, ввозимых из-за рубежа.

Отмечается, что этот показатель на 8% больше, чем годом ранее и почти вчетверо превысил количество майских регистраций новых машин. Как следствие, растаможенные машины с пробегом охватили почти 80% первичного рынка легковых авто.

Наиболее популярной маркой среди растаможенного секонд-хенда остается Volkswagen. За месяц 5,6 тысяч авто этой немецкой марки поменяли своих иностранных владельцев на украинских.

На втором месте Ford. В течение мая было зарегистрировано 3,2 тысячи машин с пробегом этой марки. Третьей по популярности стала Renault с результатом почти 3 тысячи автомобилей. Автомобили марки Skoda показали четвертый результат, их приобрели 2,6 тысячи автомобилистов. Замыкает пятерку лидеров — Hyundai, в зачете которого 1,9 тысяч украинских номеров.

Самым популярным подержанным автомобилем мая стал Renault Megane. В течение месяца украинцы зарегистрировали 2 205 авто с пробегом этой модели.

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Всего за пять месяцев с начала 2021 украинскую прописку получили 159,6 тысяч легковых авто с пробегом, это на 45% больше чем в прошлом году и в четыре раза больше количества проданных в стране новых авто за аналогичный период.

Ранее рассказывалось о том, что украинцы продолжают активно интересоваться коммерческими авто.

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