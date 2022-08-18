Назван самый популярный средний возраст легковых автомобилей в Украине и какие модели старейшие с украинскими номерами

Стало известно, какой средний возраст предпочитают украинцы в случае покупки автомобиля с пробегом.

С начала года свою первую регистрацию в Украине получили 310,2 тысячи подержанных легковых автомобилей.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Что касается возрастной структуры этих машин, то она выглядит следующим образом:

до 5 лет – 10%;

от 6 до 10 лет – 18%;

от 11 до 20 лет – 65%;

старше 20 лет – 7%.

Самыми старыми легковушками, которые в этом году получили украинские номера, были: Nissan Cedric – 1977 года выпуска; Гелендеваген, которому уже исполнилось 38 лет; и тридцатитрехлетний Mercedes-Benz W124.

Ранее рассказывалось о том, что в 2022 году почти 332 тысячи "легковиков" пополнили автопарк Украины.

Бестселлером этого периода, среди новых машин, стал Renault Duster. С января по июль автомобилям этой модели было выдано 1 422 номерных знака. На втором месте Toyota RAV-4 – 957 экземпляров. Замыкает лидерскую тройку Skoda Kodiaq – 604.