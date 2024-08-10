Названа оптимальная скорость для экономии топлива

В условиях роста цен на топливо экономия горючего становится важным аспектом для автомобилистов. Одним из эффективных способов снизить расход топлива является определение оптимальной скорости движения. Хотя многие водители знают об основных методах экономии, таких как спокойный стиль вождения, важно также понимать, как скорость влияет на потребление топлива.

Об этом пишет u-news.

Недавнее исследование, проведённое экспертами Avtosota на автомобиле Hyundai Elantra с 1,6-литровым двигателем, показало интересные результаты.

Испытания проводились в идеальных условиях, с ровным дорожным покрытием и температурой 21°C. Оказалось, что при скорости 60 км/ч расход горючего составлял 5,2 л на 100 км, что является очень экономичным показателем. Однако при увеличении скорости до 80 км/ч расход горючего вырос до 5,7 л на 100 км, а при 100 км/ч достиг 6,1 л.

Наибольшее потребление горючего наблюдалось на скорости 120 км/ч, где расход вырос до 7,5 л на 100 км. Такие данные свидетельствуют о том, что высокая скорость оказывает существенное влияние на экономичность автомобиля. Следовательно, оптимальная скорость для достижения наименьшего расхода горючего – это 60 км/ч, что соответствует городским ограничениям скорости.

Однако для междугородных маршрутов наилучшим является диапазон скоростей от 80 до 100 км/ч. Спокойный стиль вождения и поддержка рекомендуемой скорости помогут снизить расход горючего, что не только сэкономит деньги, но и будет полезным для окружающей среды.

Напомним, до 2028 года в Украине будет продолжаться постепенное повышение акцизов на топливо до европейского уровня.

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