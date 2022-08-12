Названа тройка самых популярных новых легковых авто, которым отдавали предпочтение украинцы в первом полугодии 2022 года

Стало известно, какие новые легковые машины чаще всего покупали в Украине по итогам первых семи месяцев.

Так, в 2022 году почти 332 тысячи "легковиков" пополнили автопарк Украины.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что за семь месяцев с начала года украинский автопарк пополнили 331,7 тысяч легковых автомобилей, что на 8% больше, чем в прошлом. С этого количества новых автомобилей – 21,5 тысячи единиц и 310,2 тысячи импортированных машин с пробегом.

Бестселлером этого периода, среди новых машин, стал Renault Duster. С января по июль автомобилям этой модели было выдано 1 422 номерных знака.

На втором месте Toyota RAV-4 – 957 экземпляров. Замыкает лидерскую тройку Skoda Kodiaq – 604.

Добавим, что в сегменте подержанных легковых авто бестселлером является Volkswagen Passat.

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